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Государственному оператору по вывозу ТКО нужен хороший начальник — Борис Елкин

Государственный оператор по вывозу твердых коммунальных отходов может иметь хороший эффект, но нужен хороший начальник. Такое мнение глава Пскова Борис Елкин озвучил в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Госсистема имеет свой положительный эффект и хорошие результаты работы, но тут очень многое зависит от руководства. Работая в комитете по транспорту, мы пытались подобрать таких руководителей, которые бы относились к предприятию не как к государственному, а как к своему. Это на самом деле самый важный момент. Надо понимать, что государственные и коммерческие организации действуют по-разному. Если коммерческие структуры, бывает, работают налево, в том числе выносят финансовые средства для личного обогащения, это одна история. Есть коммерческие структуры, которые работают и во благо себя, и во благо того, что делают. Слава Богу, такие есть, и их много. Здесь надо поймать баланс. Если смотреть госучреждения, это хороший момент в том, что они носят социальную функцию, а не получение прибыли. Когда учреждение или предприятие носит социальную функцию, у них нет задачи заработать много денег, им нужен результат. Соответственно, при должном управлении и контроле этот результат будет обеспечен», - поделился размышлениями Борис Елкин.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе отчета о деятельности за 2023 год заявил, что правительство области прорабатывает возможность создания регионального оператора по обращению с ТКО с контрольным пакетом в государственной структуре.

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