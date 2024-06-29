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Порховский полигон начал принимать мусор из Пскова

29.06.2024 19:57|ПсковКомментариев: 0

Порховский полигон начал принимать мусор из Пскова и Псковского района 29 июня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова

«Каким-то чудесным образом (спасибо Псковской областной прокуратуре) сегодня порховский полигон начал принимать мусор из Пскова и Псковского района. Соответственно, оснований для создания коллапса не было (о последствиях позже). Для нас это уже не принципиально. Думаю, вы, уважаемые жители города и района по достоинству оцените то, что хотел сделать с вами господин Колпаков в интересах своего теневого (об этом тоже позже) бизнеса. А мы теперь взяли все в свои руки», - отметил глава региона.

«Извините, пожалуйста, за временные неудобства», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #ТКО
Источник: Псковская Лента Новостей
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