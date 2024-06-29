Порховский полигон начал принимать мусор из Пскова и Псковского района 29 июня, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Видео: Telegram-канал Михаила Ведерникова
«Каким-то чудесным образом (спасибо Псковской областной прокуратуре) сегодня порховский полигон начал принимать мусор из Пскова и Псковского района. Соответственно, оснований для создания коллапса не было (о последствиях позже). Для нас это уже не принципиально. Думаю, вы, уважаемые жители города и района по достоинству оцените то, что хотел сделать с вами господин Колпаков в интересах своего теневого (об этом тоже позже) бизнеса. А мы теперь взяли все в свои руки», - отметил глава региона.
«Извините, пожалуйста, за временные неудобства», - добавил Михаил Ведерников.