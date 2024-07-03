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УФАС проводит проверку в отношении «Экор.Ос» в связи с уведомлением о приостановке приемки ТКО на порховском полигоне

03.07.2024 17:17|ПсковКомментариев: 0

Псковское УФАС России проводит проверку в отношении ООО «Экор.Ос» в связи с уведомлением о приостановке приемки на полигоне в Порховском районе ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно утверждённой территориальной схеме к размещению на данный объект направляются потоки отходов из города Пскова, Псковского, Дновского, Дедовичского, Порховского, Плюсского и Стругокрасненского районов.

Прекращение эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов в Порховском районе может создать условия для перебоев в предоставлении населению коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, подчеркнули в ведомстве.

Частью 1 статьи 10 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции» установлен запрет на действия  занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и  ущемление интересов других лиц  в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, напомнили в УФАС.

В случае выявления при проведении контрольного мероприятия признаков нарушения антимонопольного законодательства будут приняты меры реагирования, добавили в ведомстве.

Источник: Псковская Лента Новостей
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