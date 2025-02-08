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Владимир Кузь: Канализационные коллекторы необходимо своевременно прочищать

Канализационные коллекторы необходимо своевременно чистить, чтобы избежать проблем. Кроме того, важна информационная работа с населением. Такое мнение высказал депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь в беседе с корреспондентом ПЛН FM, комментируя ликвидацию масштабной аварии на канализации, которая произошла в деревне Писковичи Псковского района на прошлой неделе.

«Нужно людям объяснять, что в унитазы не стоит бросать тряпки и средства личной гигиены, кроме, например туалетной бумаги, которая растворится», - разъяснил депутат.

Кроме того, при строительстве и при проектировании новых домов нужно закладывать коллекторы с большим диаметром, чтобы при возникновении серьезных засоров можно было без особых усилий все прочистить, продолжил Владимир Кузь.

«И немаловажный момент — это, конечно, обслуживание коллекторов. Их нужно своевременно прочищать. У нас такая же ситуация с ливневками, они постоянно забиваются. Надо просто ухаживать за ними, чистить, и проблем не будет», - заключил парламентарий.

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Напомним, в конце прошлой недели в деревне Писковичи произошла масштабная авария на канализации. Несколько многоквартирных домов оказались без водоснабжения на несколько дней.

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