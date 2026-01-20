Дмитрий Быстров: Нельзя судить о сфере ЖКХ по одной котельной

Проблемы на одной котельной в муниципалитете не могут быть основанием для осуждения работы всей сферы жилищно-коммунального хозяйства. Такое мнение высказал глава Островского муниципального округа Дмитрий Быстров в беседе с корреспондентом ПЛН FM.

«Ситуация в ЖКХ на самом деле непростая, если объективно говорить. Сетовать на то, что в каком-то муниципалитете стало хуже в зимний период, когда были морозы, тоже достаточно непросто. Причины комплексные. Здесь нельзя сказать, что где-то по сетям проблемы, в основных фондах. Нельзя сказать, что где-то некомпетентные сотрудники. Мы не первый год живем и работаем. Если, в частности, брать ситуацию, которая была на слуху в Заплюсье, там действительно проблемы с некачественным топливом. А как, предположим, предприятию закупать качественное топливо, когда долги у предприятия, когда предприятие с колес топливо закупает, когда нет нормативного запаса? И морозы ударили, качество топлива упало, и появились другие проблемы. Может быть, где-то сотрудники котельной, которые были некомпетентны. Вопрос действительно комплексный, и делать какие-то выводы по работе одной котельной нельзя», - сказал Дмитрий Быстров.

Глава привел пример, когда в Острове случились нарушения в работе котельной по объективной причине - выключилась вся автоматика. При этом сама котельная была в работоспособном состоянии.

«Я могу напомнить, когда лет пять назад у нас в Острове после сбоя с электричеством, когда были отключения, вышла из строя автоматика на центральной котельной. Мы не могли наладить работу быстро, потому что автоматику вырубило. А морозы были минус 20, и там действительно были потом гидроудары на сетях, прорывы. Мы порядка недели исправляли эту ситуацию. Не допустили, конечно, разморозки системы, но тем не менее были вопросы. Это действительно случай. То есть у нас была готовая система, были нормальные условия по теплоснабжению, но так случилось», - добавил Дмитрий Быстров.

Он отметил, что для решения проблем в ЖКХ есть все инструменты, но для того, чтобы ими пользоваться, тоже нужно время.

«Жилищно-коммунальное хозяйство – это в любом случае сложная история, которая всегда требует внимания, и без этого внимания не обойтись. Тут надо смотреть каждую ситуацию, смотреть, из чего она сложилась. Ответы на поверхности, безусловно, есть вопросы и по качеству основных фондов, я сейчас говорю про тепловые трассы, котельные. Есть достаточное количество программ, в которые сразу не заявиться. Нужно провести разработку проектно-сметной документации, потом подать заявку. Сразу это не происходит, а сети в этот период все равно ветшают. Инструменты ясны и понятны, и я уверен, что коллеги из муниципалитетов ими пользуются», - подчеркнул Дмитрий Быстров.

Затем он резюмировал основные проблемы, которые существуют в сфере ЖКХ. Отдельно глава округа отметил проблему заработной платы.

«Безусловно, старые проблемы и долги, которые висят над предприятиями, тоже мешают. Одного правильного рецепта нет. Основная проблема – это задолженности, вторая проблема – это, конечно, износ основных фондов, ну и, конечно, кадры и уровень заработной платы. Сейчас есть дорожные карты по социальным составляющим, то есть по учителям, по дошкольникам, по допобразованию, но коммунальщики в силу того, что получают зарплату, исходя из тарифов, значительно проигрывают. Если раньше в семье коммунальщик-мужчина получал основную часть заработка семьи, а жена-учитель или работник детского сада чуть меньше, то сейчас ситуация выглядит наоборот. И эту историю, конечно, надо тоже выравнивать, от этого тоже очень многое зависит», - заключил Дмитрий Быстров.

Напомним, проблемы с отоплением в Заплюсье начались со 2 января. Из-за использования топлива ненадлежащего качества сложилась аварийная остановка на оборудовании, что привело к снижению температуры воздуха в жилых домах и социальных объектах поселка.

Суд по иску прокурора обязал администрацию Плюсского муниципального округа незамедлительно восстановить тепло в поселке Заплюсье, признав бездействие местной власти незаконным. Исполнение судебного решения и полное устранение нарушений поставлены на особый контроль прокурора Псковской области Андрея Мошкова.

Ранее сообщалось, что в поселке Заплюсье завершен монтаж мобильных котельных установок, один из двух котлов запущен в работу.