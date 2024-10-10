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Открытый день фестиваля раннесредневековой культуры «Исаборг» проходит в Изборске. ФОТО

Семнадцатый фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг» стартовал в Изборске. 14 июня - открытый день для зрителей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

14 июня (Открытый день для зрителей)

11.00 – Открытие фестиваля для зрителей. Представление участников. Выступление группы «Трикветрум».

11.30–12.00 Женское состязание, 2 этап: эстафета «Изборск в осаде».

11.30–13.00, 16.00–18.00 – Работа ремесленных рядов (мастер-классы для зрителей и участников).

12.00–13.00 – Состязание воинских отрядов «Неравный бой».

13.00–14.30 – Лекторий. Лекция «Викинги против мифов» (Михаил Воронцов, КИР Tallskog). Доклад «Опыт реконструкции дробящего вооружения раннего средневековья» (Денис Никоноренков, НКИР «Вольный кречет»).

13.15 – Мужское состязание «Мужицкие игры», 4 этап: «Кресальный».

14.40–15.00 – Выступление группы «Трикветрум».

15.00–16.00 – «Битва дружин» (показательное сражение и поединки).

16.00 – Турнир по настольным играм для участников.

16.00 – Мастер-класс от студии исторического танца «Гельвеция».

16.00 – Круглый стол о ножах с мастером кузнечного дела, мастером-оружейником Борисом Миловым.

17.00–20.00 – Индивидуальный лучный турнир.

17.30–18.30 – Состязание воинских отрядов «Бой на мосту».

18.30–19.15 – Лекторий. Лекция «Самые шокирующие истории эпохи раннего средневековья» (Максим Колпаков, КИР «Усадьба»).

19.00 – Женский конкурс, 3 этап: «Я его слепила из того, что было».

19.15–20.00 – Выступление группы «Трикветрум». Завершение программы «открытого дня».

В этом году 207 реконструкторов приняли участие в программе исторического фестиваля. Охват составили города: Санкт-Петербург, Сосновый Бор, Кингисепп, Петрозаводск, Брянск, Смоленск, Москва, Витебск и Псков.

Всего на поле битвы собрались 207 клубов исторической реконструкции, интересующихся средневековой историей и традициями. Из них:

Санкт-Петербург — «Черный ворон», «Каттелинг», «Ратнар», «Валькнут», «Люди из Ладоги», «Цербер», «Бьёрнир», «Шторм», «Ледунг», «Северный путь», «Сбор», «Иггдрасиль», «Морская Дружина», «Русь»;

Ленинградская область — «Кингисепп», «Тальскёт» (Сосновый Бор);

Псков - «Усадьба», «Чертог Раса», «Вельгеро», «Берлога»;

Витебск - «Варгерторм»;

Москва - «Нидхёгг», «Колючка»;

Смоленск - «Истоки»;

Брянск - «Вольный кречет»;

Петрозаводск - «Скель».

Помимо зрелищных боев на ристалище, псковичей и гостей региона могут порадовать ремесленные ряды, интерактивные детские площадки по мотивам средневековья, палатка чеканки монет и многое другое.

Фестиваль «Исаборг» организуется при поддержке Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Информационными партнерами выступают Псковская Лента Новостей и «МК в Пскове».