Недвижимость

Ян Лузин: 2019 год был для ГК «ЛУГ» неплохой, но достаточно тяжелый

В целом 2019 год был для ГК «ЛУГ» неплохой, но достаточно тяжелый. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин.

«Сложным он оказался для многих предпринимателей. К сожалению, в стране продолжает сокращаться платежеспособность населения, доходы россиян оставляют желать лучшего», - пояснил гость студии. Несмотря на то, что кризисные явления продолжают сказываться на работе девелоперов, ГК «ЛУГ» «работала хорошо и много сделала».

Сдан жилой дом в Великом Новгороде, к концу текущего года в Пскове будет сдано два детских сада - на улицах Звездной и Народной. Завершается строительство жилых домов в Пскове (на ул. Кузбасской дивизии, 10, Крупской, 24, Ижорского батальона, 13, жилого комплекса «Парус de luxe» на Ольгинской набережной, 5) и в Луге (Ленобласть). Кроме того, «ЛУГ» начинает строительство еще пяти жилых домов.

Говоря о других проектах, Ян Лузин напомнил, что в этом году проведена реконцепция ТРК «Акваполис». «Многие знают, что от нас уехал якорный арендатор «Spar» в связи с трудностями, и на его месте возникнут новые, даже более интересные форматы (гипермаркет торговой сети «Перекресток» и фреш-маркет «Корзинка» - ред.)», - отметил гость студии.

Кроме того, завершен первый этап модернизации АО «ДСК»: установлено новое оборудование, внедрены новые технологии.

«Так что сделано многое. Могли бы сделать еще больше на родной Псковской земле, но состояние экономики пока этому не способствует. Но будем стараться», - резюмировал Ян Лузин.