Недвижимость

«ДСК» стал одним из самых технологически совершенных заводов в СЗФО - Ян Лузин

АО «ДСК» стало одним из самых технологически совершенных заводов в СЗФО. Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин.

«Когда нам сделали предложение приобрести «ДСК», мы еще не знали всего масштаба бедствий. На заводе были огромные долги - более 300 млн рублей, предприятие было в предбанкротном состоянии. Еще месяц - два - и оно не смогло бы рассчитаться по долгам, и люди оказались бы на улице», - напомнил Ян Лузин.

Зайдя в «ДСК», ГК «ЛУГ» привлекла кредиты, смогла погасить все долги и провела масштабную модернизацию предприятия. «На тот момент оборудование было старинное и имело критическую степень износа. Кроме того, предприятие выпускало одну устаревшую 121-ю серию. На тот момент нами была поставлена амбициозная задача сохранить завод и сделать его максимально современным, - отметил Ян Лузин. - Пока эффективность этой покупки оценивать сложно. Главное, что мы сохранили завод для псковичей».

В рамках модернизации ДСК было практически полностью заменено оборудование и внедрены новые технологии. «Подходили мы к этому по-научному. Я лично проезжал несколько эффективных заводов в Германии и Финляндии. Затем немецкие консультанты разработали проект, а специалисты из Петербурга проходили с нами весь процесс модернизации. Теперь на заводе совершенно другое оборудование. Теперь мы можем делать железобетон и строить дома практически с любыми планировочными решениями в зависимости от спроса». Кроме того, по словам Яна Лузина, мощность «ДСК» выросла с прежних 60 тыс кв. м жилья в год до 100 тыс. кв. м.

Кроме того, завод наладил сотрудничество с шведским застройщиком «Bonava». По словам гостя студии, партнеров подкупило безупречное качество продукции и умеренные по сравнению с Москвой цены. «Специалисты были удивлены, что в маленьком Пскове могут выпускать продукцию, не уступающую европейским аналогам», - пояснил Ян Лузин.

В целом, отметил он, АО «ДСК - «абсолютно современное предприятие» и «один из самых технологически совершенных заводов на Северо-Западе». «Так что были бы заказы, а предприятие готово», - резюмировал гендиректор ГК «ЛУГ».