Недвижимость

В градостроительной политике надо находить «золотую середину» - Ян Лузин

В градостроительной политике надо находить «золотую середину». Такое мнение высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове генеральный директор ГК «ЛУГ» Ян Лузин, высказывая мнение по поводу современных трендов развития градостроительства в контексте Пскова.

Как отметил гость студии, у псковичей по-прежнему не хватает денег, поэтому цены в Пскове не могут быть слишком высокими - в таком случае попросту не будет спроса на недвижимость. «В то же время Псков близок к Петербургу и Прибалтике. Люди путешествуют, видят качество жизни у соседей и тоже хотят соответствовать. Поэтому, хотим мы этого или нет, но стандарты качества будут меняться, их надо повышать, и на рынке недвижимости останется работать тот, кто быстрее найдет способы без глобального роста себестоимости менять качество к лучшему», - отметил Ян Лузин.

По его мнению, в Пскове должны появляться более современные фасады и современные гибкие планировки. «Мы (АО «ДСК» - ред.) стараемся предлагать максимальную палитру планировочных решений - как обычные квартиры, так европланировки, где кухня совмещена с гостиной», - пояснил гендиректор ГК «ЛУГ».

Третий тренд, которого следует придерживаться, по мнению Яна Лузина, - «попробовать вести застройку так, чтоб парковки размещались не столько во дворах, но и снаружи жилья». «И здесь мы находим понимание с архитекторами. За этим, мне кажется, будущее», - отметил он. Также, полагает Ян Лузин, следует делать интересные дизайны мест общего пользования домов - входных групп и подъездов.

Кроме того, Ян Лузин высказался за соблюдение принципа «золотой середины» в части градостроительства. На данный момент, по его словам, есть две крайности: «С одной стороны - желание ряда компаний застроить каждый свободный клочок земли, причем, кое-как - лишь бы получить прибыль и тотальный запрет», а с другой стороны - желание «все запретить, законсервировать, закрыть и везде поставить панораму облика губернского города с разрушающимися памятниками».

А истина, по убеждению Яна Лузина, «где-то посредине». «Не ответственных застройщиков в Пскове практически нет. Это могут быть пришлые, разовые застройщики, например, как было с домом на Народной. Пришел иногородний застройщик, сделал тяп-ляп, уехал обратно, не достроив дом, и тогда нас привлекла областная и городская администрация, и мы уже сами достраивали этот дом и отделывали квартиры, которые предполагались для ветеранов», - напомнил Ян Лузин.

Что касается второй крайности - в части запретов, по его мнению, «ее проповедуют те, кто не умеет созидать, но должен удовлетворять свое эго».

«Мировая практика такова, что памятники культурного наследия по-настоящему охраняют те, кто реставрирует их, содержит в порядке, делая привлекательными для туристов, и кто разрешает вблизи них строительство. Во многих европейских городах мы видим эклектику - смешение стилей», - пояснил Ян Лузин. «В градостроительной политике надо находить «золотую середину». Тогда у нас будут появляться памятники не только 17, 18 или 19-го, но и 21 века», - заключил гендиректор ГК «ЛУГ».