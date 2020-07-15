Определен порядок получения районами Псковской области средств на покупку жилья детям-сиротам

Денежные средства на обеспечение жилыми помещениями
На эти цели дополнительно направили более 200 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. С учетом софинансирования из областного бюджета выделенные средства позволят приобрести 174 жилых помещения.
Михаил Ведерников обратил внимание на возможность предоставления людям выбора, подразумевающего либо выделение квартиры, либо выплату денежного сертификата на улучшение жилищных условий.
«Это даст возможность льготным категориям граждан целевым образом решить квартирный вопрос», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что опция в тестовом режиме будет доступна уже в этом году.