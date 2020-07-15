Недвижимость

Определен порядок получения районами Псковской области средств на покупку жилья детям-сиротам

Денежные средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в первоочередном порядке распределят между теми муниципальными образованиями Псковской области, которые смогут обеспечить приобретение жилых помещений уже в этом году. Об этом заявила первый заместитель председателя областного комитета по финансам Людмила Павлова в ходе совещания под председательством губернатора Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

На эти цели дополнительно направили более 200 млн рублей, выделенных из федерального бюджета. С учетом софинансирования из областного бюджета выделенные средства позволят приобрести 174 жилых помещения.

Смотрите также В Псковской области более 170 сирот получат жилье благодаря федеральной субсидии

Михаил Ведерников обратил внимание на возможность предоставления людям выбора, подразумевающего либо выделение квартиры, либо выплату денежного сертификата на улучшение жилищных условий.

«Это даст возможность льготным категориям граждан целевым образом решить квартирный вопрос», - отметил Михаил Ведерников и добавил, что опция в тестовом режиме будет доступна уже в этом году.