Недвижимость

Более 100 детей-сирот обеспечили жильем в Пскове в 2020 году

112 детей-сирот обеспечили жилыми помещениями в Пскове в 2020 году. Об этом сообщил глава городской администрации Александр Братчиков, выступая с отчетом о деятельности администрации Пскова в 2020 году на сессии гордумы 28 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Значительная доля расходов по муниципальной программе приходится на расходы, связанные с обеспечением жилыми помещениями детей-сирот. Так, по договорам найма жилых помещений в 2018 году были обеспечены жилыми помещениями 37 детей-сирот, в 2019 году - 55, в 2020 году — 112», - рассказал Александр Братчиков.

По его словам. на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан в 2018 году выделили 108,8 млн рублей, в 2019 - 132,5 млн рублей, в 2020 - 143,1 млн рублей.

«По результатам деятельности в 2020 году: обеспечены жилой площадью 75 семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; расселен многоквартирный дом, признанный в установленном порядке аварийным, подлежащим сносу, по улице Киселева, 2», - рассказал Александр Братчиков.

Профинансировали 70 договоров на компенсацию процентной ставки, 7 договоров пожизненной ренты и 7 свидетельств на приобретение жилья в рамках мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Псковской области», заключил он.