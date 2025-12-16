Недвижимость

Верховный суд отменил решение по делу о квартире Ларисы Долиной

Верховный суд России отменил предыдущее решение по спору о квартире певицы Ларисы Долиной и покупательницы Полины Лурье и направил дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.

«Суд постановил: решения суда первой инстанции отменить. Направить гражданское дело о споре по иску Долиной и встречному иску Лурье на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию», - сказано в решении суда, зачитанном в зале заседания.

Верховный суд России рассмотрел дело по жалобе на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье.

Долина не пришла на заседание. Верховный суд отклонил просьбу адвоката певицы Марии Пуховой о закрытии процесса по спору вокруг продажи ее квартиры, пишет ТАСС.

Лурье прибыла в Верховный суд для участия в процессе. Она потребовала во встречном иске принудительно выселить артистку из жилья. По словам Лурье, поведение артистки в момент продажи говорило о том, что она отдает отчет в своих действиях. Адвокат покупательницы Светлана Свириденко добавила, что проданная певицей квартира в центре Москвы не является ее единственным жильем.

По словам Пуховой, Долина была уверена, что сделка по продаже ее квартиры является фиктивной, а сама она участвует в спецоперации. Адвокат также подтвердила, что Долина хочет вернуть покупательнице ее квартиры деньги за это жилье.

Представитель прокуратуры выступил против принудительного выселения Долиной и возврата ее квартиры Лурье, а также счел нарушением отказ судов в денежной компенсации покупательнице.

Верховный суд России отменил решение по делу о квартире певицы, продавшей жилье под влиянием мошенников.

13 августа 2024 года появилась информация, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины. Они систематически выходили на связь с апреля по июнь и убеждали певицу перевести накопления якобы на безопасный счет, чтобы сохранить их от противоправных посягательств. В результате Долина перевела свои сбережения на подконтрольные мошенникам счета, а также продала свою квартиру. Поняв, что ее обманули, она обратилась в полицию.

Позже на основании решения Хамовнического суда по иску Долиной сделка о продаже ее квартиры была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Покупательница квартиры Лурье обратилась в Верховный суд РФ.