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Политика

Опубликованы данные о доходах самых богатых псковских депутатов-бизнесменов

11.04.2019 09:48|ПсковКомментариев: 1

Один из самых богатых бизнесменов - депутатов Псковского областного Собрания - генеральный директор ООО «Аквавелсервис», представитель КПРФ, Сергей Сосновский. Данные сведения опубликованы на сайте регионального парламента.

В 2018 году Сергей Сосновский заработал 15 446 728,75 рублей. У депутата нет объектов недвижимости, находящихся в собственности. В пользовании есть квартира площадью 61 кв метр. Также ему принадлежит легковой автомобиль «ГАЗ 3110».

Директор ООО «Охотник», представитель фракции «Единая Россия», Анатолий Тиханов за 2018 год заработал 10 092 170,75 рублей. В индивидуальном владении у депутата находится порядка 188 земельных участков разной площади, 5 жилых домов, 3 квартиры, газопровод низкого давления протяженностью 26 п.м., одно нежилое помещение, нежилое здание, нежилое административно-бытовое здание и газоснабжение административно-производственного здания. Также Анатолий Тиханов является обладателем автомобиля «Lexus RХ350», четырех снегоходов, мотовездехода и трактора.

Супруга бизнесмена владеет долей в одной из квартир и частью земельного участка в Эстонии.

Следующим по сумме доходов стал предприниматель Сергей Быков, член партии «Единая Россия», который за 2018 год заработал 10 063 558 рублей. В его индивидуальной собственности находится 5 земельных участков, в том числе площадью 26,69 соток и 24,51 сотки. Сергей Быков также является индивидуальным владельцем 8 нежилых помещений различной площади: от 100,8 до 897,3 квадратных метров. В долевой собственности у предпринимателя есть ½ жилого дома площадью 297,7 квадратных метров и 2/3 квартиры размером 87,2 «квадрата». Также он является долевым собственником двух мест для машины и владеет двумя легковыми автомобилями: «Тойота Хайлендер», Хонда «CRV» и грузовым автомобилем Фусо «4784н2».

Супруга Сергея Быкова за год заработала 8 025 843 рублей, а в общей долевой собственности у нее находятся: 1/2 двух земельных участков (площадь: 1227 кв и 759 кв метров), 1/2 жилого дома площадью 297,7 квадратных метров и 1/2 еще одного дома площадью 108,3 кв метров. В общей долевой собственности также находится 1/3 квартиры площадью 87,2 кв метров.

Генеральный директор группы компаний «ЛУГ» и представитель партии «Единая Россия», Ян Лузин в 2018 году он заработал 9 700 477,29 рублей. Он является владельцем двух земельных участков площадью 10,55 и 29,81 соток. Также на нем зарегистрирована дача площадью 130,3 кв метра, строение 38,7 кв метров и здание, площадь которого исчисляется 5794,2 кв метрами. В пользовании у Яна Лузина числится квартира 149,6 кв метров.

Генеральный директор ООО «Статус-пресс», член партии «Единая Россия», Андрей Корнев заработал за год 8 662 607,96 рублей. Является владельцем квартиры площадью 41,9 кв метр и двух нежилых помещений: одно в общей долевой собственности - 3/4 помещения площадью 225,9 кв метров и одно в индивидуальной собственности 171,2 кв метр. Также у депутата есть 3 легковых автомобиля среди которых «Ниссан X-TRAIL», «Рено KAPTUR», «Ситроен BERLINGO» и три грузовых автомобиля: 2 «Фиата DUCATO», «Рено MASTER». В пользовании у Корнева находится жилой дом площадью 386,5 кв метров, 2 нежилых помещения 220,8 и 256 кв метров и земельный участок 11,12 соток.

Меньше всех в прошедшем году заработал индивидуальный предприниматель, представитель партии ЛДПР, Юрий Павлинов. Его доход составил всего 391 250 рублей. Во владениях депутата числятся общий совместный земельный участок площадью 15 соток и жилой дом размером 45 кв метров и жилой дом 95,7 кв метров.

 

Теги: #псковское областное собрание
Источник: Псковская Лента Новостей
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