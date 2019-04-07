Общество

Стали известны самый «богатый» и самый «бедный» руководители фракций Псковского областного Собрания

Руководители партийных фракций Псковского областного Собрания отчитались о доходах и имуществе по итогам 2018 года. Данные сведения опубликованы на сайте регионального парламента.

Так, самым «богатым», исходя из деклараций о доходах за прошедший год, стал первый вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Виктор Антонов. Он заработал 1 млн 647 тыс 973 рублей.

В собственности - два участка и жилой дом 495,2 кв м, в пользовании – участок, объект незавершенного строительства и сервитут. Из транспортных средств у него в собственности легковые автомобили Mitsubishi Pajero Sport, Toyota RAV4, квадроцикл, лодка и автоприцеп. Супруга Виктора Антонова заработала 1 млн 397 тыс 660 рублей, в собственности имеет квартиру, участок и два гаража.

Руководитель фракции КПРФ Петр Алексеенко заработал за год 1 млн 243 тыс 820 рублей. В пользовании имеет квартиру. Также владеет автомобилем Renault KAPTUR.

Лидер фракции ЛДПР Антон Минаков задекларировал свой годовой доход в объеме 822 019 рублей, в собственности и в пользовании имеет по квартире.

Руководитель фракции «Яблоко» Лев Шлосберг заработал за год 788 тыс 778 рублей. Вместе с супругой владеет квартирой, а также ½ долей в другой квартире. Супруга депутата помимо общей с ним квартиры владеет еще одной (плюс еще одна в пользовании). Доход супруги депутата за 2018 год составил 756 тыс 429 рублей.

Меду тем, руководитель фракции «Справедливая Россия» Наталья Тудакова оказалась по итогам года самым «бедным» руководителем фракции. За год она заработала 741 тыс 530 рублей, в пользовании имеет квартиру (так же, как и ее несовершеннолетний ребенок).