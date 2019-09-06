Единый день голосования проходит в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии региона, сегодня, 8 сентября, в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний:
До 14.00 избиратели, которые по состоянию здоровья либо инвалидности не смогут самостоятельно прийти на избирательный участок, еще могут подать заявление в УИК по месту жительства для реализации своего активного избирательного право на дому.
Всего в выборах могут принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3% от их общего количества в регионе.
Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия № 2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий. Задействованы более тысячи членов УИК с правом решающего голоса.
На 14 избирательных участках, которые организованы в Пскове, избиратели будут голосовать с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на остальных, будет применяться технология QR-кодирования, которая позволит оперативно вводить данные протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы».
Выборы в Псковской области будут конкурентными. Для участия в избирательной кампании зарегистрирован 141 кандидат, в том числе 135 - от партий и 6 самовыдвиженцев.
Добавим также,что впервые 15 экстерриториальных участков откроют в Псковской области для проведения выборов губернатора Санкт-Петербурга. Проголосовать на них жители северной столицы смогут, используя механизм «мобильный избиратель».
Традиционно в псковском регионе работает «горячая линия» связи с избирателями. По номеру 8 (900) 995-64-01 с 8.00 до 22.00 операторы принимают обращения граждан.
По данным «Интерфакс», в целом по России сегодня походит порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны. В выборах примут участие около 56 млн россиян.
По четырем одномандатным округам пройдут довыборы депутатов Госдумы: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.
В 16 регионах будут выбирать глав субъектов: в Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областях, Санкт-Петербурге, Забайкальском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Алтай и Калмыкия. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму глав изберет парламент.
В 13 регионах выберут депутатов законодательных собраний, в том числе в Москве. В трех административных центрах субъектов федерации выберут мэров (Новосибирск, Улан-Удэ и Анадырь), в 22 столицах - депутатов представительных органов власти. В Санкт-Петербурге также пройдут выборы в 109 муниципальных советов.