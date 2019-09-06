Политика

Единый день голосования проходит в Псковской области

Единый день голосования проходит в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии региона, сегодня, 8 сентября, в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний:

дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу № 2 (Псков);

выборы главы Бежаницкого района;

выборы главы Дновского района;

выборы главы Новоржевского района;

выборы главы Пустошкинского района;

выборы главы Пушкиногорского района;

выборы главы Усвятского района;

дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13;

выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;

выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу № 1;

дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу № 5;

дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2.

Участковые избирательные комиссии для избирателей начали работу в 8.00 и будут открыты до 20.00.

До 14.00 избиратели, которые по состоянию здоровья либо инвалидности не смогут самостоятельно прийти на избирательный участок, еще могут подать заявление в УИК по месту жительства для реализации своего активного избирательного право на дому.

Всего в выборах могут принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3% от их общего количества в регионе.

Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия № 2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий. Задействованы более тысячи членов УИК с правом решающего голоса.

На 14 избирательных участках, которые организованы в Пскове, избиратели будут голосовать с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на остальных, будет применяться технология QR-кодирования, которая позволит оперативно вводить данные протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы».

Выборы в Псковской области будут конкурентными. Для участия в избирательной кампании зарегистрирован 141 кандидат, в том числе 135 - от партий и 6 самовыдвиженцев.

Добавим также,что впервые 15 экстерриториальных участков откроют в Псковской области для проведения выборов губернатора Санкт-Петербурга. Проголосовать на них жители северной столицы смогут, используя механизм «мобильный избиратель».

Традиционно в псковском регионе работает «горячая линия» связи с избирателями. По номеру 8 (900) 995-64-01 с 8.00 до 22.00 операторы принимают обращения граждан.

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