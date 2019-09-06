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Политика

Единый день голосования проходит в Псковской области

08.09.2019 08:00|ПсковКомментариев: 0

Единый день голосования проходит в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии региона, сегодня, 8 сентября, в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний:

  • дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу № 2 (Псков);
  • выборы главы Бежаницкого района;
  • выборы главы Дновского района;
  • выборы главы Новоржевского района;
  • выборы главы Пустошкинского района;
  • выборы главы Пушкиногорского района;
  • выборы главы Усвятского района;
  • дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу № 13;
  • выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;
  • выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района;
  • дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу № 1;
  • дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу № 5;
  • дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2.

Участковые избирательные комиссии для избирателей начали работу в 8.00 и будут открыты до 20.00.

До 14.00 избиратели, которые по состоянию здоровья либо инвалидности не смогут самостоятельно прийти на избирательный участок, еще могут подать заявление в УИК по месту жительства для реализации своего активного избирательного право на дому.

Всего в выборах могут принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3% от их общего количества в регионе.

Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия № 2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий. Задействованы более тысячи членов УИК с правом решающего голоса.

На 14 избирательных участках, которые организованы в Пскове, избиратели будут голосовать с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на остальных, будет применяться технология QR-кодирования, которая позволит оперативно вводить данные протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы».

Выборы в Псковской области будут конкурентными. Для участия в избирательной кампании зарегистрирован 141 кандидат, в том числе 135 - от партий и 6 самовыдвиженцев.

Добавим также,что впервые 15 экстерриториальных участков откроют в Псковской области для проведения выборов губернатора Санкт-Петербурга. Проголосовать на них жители северной столицы смогут, используя механизм «мобильный избиратель».

Традиционно в псковском регионе работает «горячая линия» связи с избирателями. По номеру 8 (900) 995-64-01 с 8.00 до 22.00 операторы принимают обращения граждан.

 

По данным «Интерфакс», в целом по России сегодня походит порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны. В выборах примут участие около 56 млн россиян.

По четырем одномандатным округам пройдут довыборы депутатов Госдумы: в Хабаровском крае, Новгородской, Свердловской и Орловской областях.

В 16 регионах будут выбирать глав субъектов: в Астраханской, Сахалинской, Курганской, Липецкой, Курской, Челябинской, Оренбургской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областях, Санкт-Петербурге, Забайкальском и Ставропольском краях, республиках Башкортостан, Алтай и Калмыкия. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Крыму глав изберет парламент.

В 13 регионах выберут депутатов законодательных собраний, в том числе в Москве. В трех административных центрах субъектов федерации выберут мэров (Новосибирск, Улан-Удэ и Анадырь), в 22 столицах - депутатов представительных органов власти. В Санкт-Петербурге также пройдут выборы в 109 муниципальных советов.

Теги: #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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