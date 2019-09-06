Политика

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской гордуме сделал выбор 8 сентября

Руководитель фракции «Единой России» в Псковской городской Думе Денис Иванов сделал свой выбор 8 сентября. Он побывал на избирательном участке, организованном на базе школе № 12, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении партии.

«Для того, чтобы наша жизнь менялась, нужно делать выбор. Каждый гражданин сегодня должен проголосовать», - подчеркнул Денис Иванов.

Напомним, что в Пскове 8 сентября проходят довыборы депутата областного Собрания по округу № 2 и депутата городской Думы по округу № 13.