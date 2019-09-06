Политика

Анатолий Тиханов проголосовал на довыборах депутатов в Пскове

Депутат фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании Анатолий Тиханов проголосовал на довыборах в Пскове. 8 сентября он вместе супругой побывал на избирательном участке № 73 в школе №12, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии.

«Нужно обязательно принять сегодня участие в голосовании. Псковичи, живущие в округах № 2 и № 13, должны иметь свое представительство в областном Собрании депутатов и городской Думе. Сегодня нам необходимо определить, кому именно доверить защиту своих интересов», - сказал Анатолий Тиханов.

Напомним, что в Пскове 8 сентября проходят довыборы депутата областного Собрания по округу № 2 и депутата городской Думы по округу № 13.