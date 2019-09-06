Политика

Явка на 15.00: Почти 12% избирателей проголосовали на довыборах в Псковскую гордуму по 13-му округу

По состоянию на 15.00 явка на выборах в Псковской области составляет:

на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 (Псков) - 11,87% (3047 человек)

на выборах главы Бежаницкого района - 34,46 % (3368 человек)

на выборах главы Дновского района - 32,32% (3279 человек)

на выборах главы Новоржевского района - 37,15%( 2558 человек)

на выборах главы Пустошкинского района - 38,61% ( 2746 человек)

на выборах главы Пушкиногорского района - 33,78% (2529 человек)

на выборах главы Усвятского района - 45,11 % (1703 человека)

на дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13 - 12,48% (1233 человека)

на выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района - 26,49% (799 человек)

на выборах депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района - 19,06 % (623 человека)

на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1 - 15,95 % (599 человек)

на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5 -17,02 % (24 человека)

на дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2 - 32,23% (1320 человек).

Напомним, что в Псковской области открылись 114 избирательных участка. На них присутствуют 233 наблюдателя. 220 назначены и направлены зарегистрированными кандидатами, а 13- политическими партиями. В работе избирательных комиссий принимают участие более 1000 членов УИК с правом решающего голоса. 92 тысячи избирателей могут прийти на избирательные участки, что составляет 17,3 % от их общего количества в регионе.

Голосование продлится до 20.00.