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Политика

Сергей Ковальчук: Все 33 мандата в Псковской области замещены

09.09.2019 13:18|ПсковКомментариев: 0

Все 33 мандата в Псковской области замещены в единый день голосования, 8 сентября. 26 мандатов достались представителям «Единой России», 5 мандатов у «Яблока», 1 у КПРФ и 1 взял самовыдвиженец. Об этом на пресс-конференции по результатам выборов в Псковской области рассказал секретарь Избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

Он также обратил внимание, что на довыборах в Псковское областное Собрание депутатов и довыборах в гордуму Пскова на избирательных участках использовались только комплексы обработки избирательных бюллетеней. Никаких замечаний на работу избирательной комиссии на этих участках не было.

Сергей Ковальчук также отметил наличие общественного контроля на избирательных участках. Всего на выборы было заявлено 233 наблюдателя, ни один из которых не был удален. «Из всех наблюдателей только 13 представляли интересы политических партий. Это огорчает, ведь им предоставлено право наблюдать и давать объективные комментарии и оценки», - заявил Сергей Ковальчук.

Он рассказал, что в целом выборы прошли мирно, поступило только три жалобы на выборах главы Пустошкинского района: одна из них признана необоснованной, две направлены для дальнейшего разбирательства. Они касаются размещения агитационных материалов на транспорте и организации подвоза избирателей. Жалоб на нарушения при организации досрочного голосования не было.

Теги: #выборы 2019
Источник: Псковская Лента Новостей
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