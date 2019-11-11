Политика

88 делегатов принимают участие в конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

88 делегатов принимают участие в XXVI конференции Псковского регионального отделения партии «Единая Россия». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проводит конференцию и. п. секретаря регионального отделения Александр Козловский.

Также в ней принимают участие экс-глава регионального отделения партии, спикер Псковского областного Собрания Александр Котов и губернатор региона Михаил Ведерников.

В рамках конференции делегаты заслушают доклад Александра Котова об итогах работы регионального отделения партии. Кроме того, в повестку включены вопросы о досрочном прекращении полномочий секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», об избрании секретаря отделения, а также несколько вопросов, связанных с работой Контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения.

Также делегаты утвердят обновленный состав регионального политсовета и президиума политсовета и изберут делегатов на съезд партии.