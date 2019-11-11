Политика

Михаил Ведерников: На сегодняшней конференции «Единой России» происходит смена эпох

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил почетную грамоту главы региона спикеру регионального парламента Александру Котову, возглавлявшему с марта 2011 года Псковское региональное отделение партии «Единая Россия». Об этом сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей с XXVI конференции регионального отделения партии.

Прежде чем выполнить эту приятную миссию, губернатор подчеркнул, что на сегодняшней конференции «происходит смена эпох». «Нам предстоит утвердить новый состав регионального политсовета и самое главное - выбрать нового секретаря отделения. Учитывая масштабы изменений, хотелось бы обсудить предпосылки этих изменений, сделать верные выводы и наметить планы на дальнейшую совместную работу», - отметил глава региона.

Он выразил благодарность Александру Котову, который многое сделал для развития партийного отделения, сохранения позиций партии и ее авторитета на территории региона. «Александр Алексеевич внес большой созидательный вклад в развитие региона, в том числе на посту секретаря регионального отделения. Опытный, мудрый руководитель, надежный товарищ, и я искренне рад работать с ним в одной команде. Во многом благодаря его авторитету партия имеет хорошие позиции в регионе. Уверен, что он еще многое сделает для развития области», - подчеркнул губернатор.

Также Михаил Ведерников поблагодарил в лице Александра Котова депутатов областного Собрания, которые поддержали инициативу о повышении зарплат муниципальных служащих.

Напомним, сегодня, 11 ноября, на XXVI конференции Псковского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» будет избран новый секретарь регионального отделения партии.

Ранее президиум генерального совета партии «Единая Россия» принял решение о согласовании кандидатуры исполняющего полномочия секретаря Псковского регионального отделения партии. Им стал депутат Госдумы РФ от Псковской области Александр Козловский