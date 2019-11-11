Политика

Виктор Антонов призвал псковских «единороссов» поддержать кандидатуру Александра Козловского на пост секретаря регионального отделения

Вице-спикер Псковского областного Собрания Виктор Антонов призвал псковских «единороссов» поддержать кандидатуру Александра Козловского на пост секретаря Псковского регионального отделения партии, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с конференции регионального отделения 11 ноября.

Напомним, ранее на пост секретаря были выдвинуты две кандидатуры - Александра Козловского и Виктора Антонова. «Лестно слышать свою фамилию в качестве кандидата на эту должность. Я определяю это как знак уважения к тем, кто создавал наше региональное отделение партии, прошел непростые испытания в период становления партии. Но пришло время ротации, и надо воспринимать это все как обновление. Поэтому в знак поддержки Александра Николаевича я свою кандидатуру снимать не буду, но прошу вас поддержать его кандидатуру», - отметил Виктор Антонов.