Политика

Александр Козловский пообещал оправдать доверие однопартийцев на посту секретаря регионального отделения «Единой России»

Депутат Госдумы от Псковской области Александр Козловский пообещал оправдать доверие однопартийцев на посту секретаря Псковского регионального отделения «Единой России».

«Буду стремиться оправдать доверие Генерального секретаря нашей партии, сенатора от Псковской области Андрея Турчака. Мы с вами должны остаться опорой, надежной и сильной опорой во всех начинаниях губернатора, лидера Псковской области Михаила Ведерникова. Обещаю направить все свои силы, чтобы наша партия в регионе оставалась самой сильной и полезной и сохранила свои позиции в глазах избирателей», - пообещал он на XXVI конференции регионального отделения партии, в рамках которой будет избран новый секретарь, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Напомним, в рамках конференции на этот пост были выдвинуты две кандидатуры - Александра Козловского и вице-спикера областного Собрания Виктора Антонова.

Взяв слово до тайного голосования, Александр Козловский отметил, что вместе с Андреем Турчаком и Михаилом Ведерниковым много обсуждал перспективы и жизнь партии. «Мы знаем наши сильные стороны, знаем, где надо усилиться, и мы вместе намерены работать на благо жителей Псковской области», - отметил он.

В своем выступлении депутат напомнил, что под эгидой «Единой России» в псковском регионе реализуются 15 проектов, и по каждому из них есть конкретные примеры эффективной работы. «Это сделано вами, для людей, под руководством Александра Алексеевича (ред. - Котова, экс-секретаря регионального отделения партии). И я понимаю, какой высокой должна быть планка, которой я должен соответствовать», - отметил Александр Козловский.

Также депутат перечислил несколько важных, на его взгляд, моментов. Так, он считает правильным включить в процесс принятия важных для людей решений рядовых партийцев. «Мы - это площадка для дискуссий! Мы должны направить интеллектуальный потенциал и жизненный опыт партийцев на местах для решения широкого круга партийных вопросов, и для укрепления позиций партии «Единая Россия» в районах», - сказал он.

Кроме того, он предложил посоветоваться с однопартийцами в волостях и районах и сформировать народный законопроект, который с точки зрения губернатора и партийцев необходим нашему региону в первую очередь. «И уже к концу 2020 года на осенней сессии мы с вами могли бы внести законопроект, а может быть законопроекты в Государственную Думу», - отметил Александр Козловский.

В заключение депутат Госдумы высказал мнение, что, если единороссы будут более чутко слушать и слышать людей, они смогут сделать партию сильнее и станут более полезными для земляков.

«Убежден, что широкий, открытый разговор с людьми на важные для них темы о значимых проблемах - поможет нам. Мы сможем принимать на фракциях в наших районах и городах еще более взвешенные и заточенные под интересы людей решения. И у нас с вами есть очень хороший фундамент, заложенный Александром Алексеевичем Котовым, поддержанный нашим губернатором и усиленный Сенаторами - это наши партийные структуры и наши дела», - подчеркнул он.