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Общество

Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию РФ

11.03.2020 15:38|ПсковКомментариев: 1

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил принятый Госдумой закон с поправками в Конституцию РФ. За закон проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались, пишет «Интерфакс».

Среди ключевых поправок - исключение слова «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также норма, которая даёт возможность действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.

«Установленное частями 3 и 31 статьи 81 Конституции Российской Федерации в редакции настоящего Закона о поправке к Конституции Российской Федерации регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах Президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу», - говорится в законе.

Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.

Согласно закону, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства.

Это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом. Сейчас это касается россиян, живущих в Крыму.

Запрет на иностранное гражданство распространяется и на губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьер-министра и всех членов правительства, а также судей.

Президенту, как и другим высшим должностным лицам в РФ, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.

Президент в Конституции получает право осуществлять общее руководство правительством РФ; он также вправе председательствовать на заседаниях кабинета министров.

Федерация

Поправки вводят запрет на действия по отчуждению части территории РФ, а также призывы к ним.

Согласно закону, Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а «также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ».

В Конституции также появится упоминание Бога. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», - указывает в законе положение новой статьи 67.1 Конституции.

Там же говорится, что РФ «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Статья 68 Конституции получила благодаря поправкам новое изложение. В частности, «государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ». При этом прописано, что РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка.

В Конституции предусмотрено, что «местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город», помимо столицы.

В статье 75 вводится норма о том, что государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Индексация пенсий в РФ осуществляется не реже одного раза в год, также предусматривают поправки.

В Конституции браком признается союз мужчины и женщины.

В законе также есть поправка, предусматривающая возможность создания в РФ федеральных территорий, публичная власть на которых устанавливается федеральным законом.

Госдума и Совет Федерации

Согласно закону, министры так называемого силового блока назначаются на должности президентом после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, согласно поправкам, члены верхней палаты парламента будут официально называться сенаторами.

В их число смогут входить также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом; из них не более семи могут быть назначены пожизненно.

Госдума, согласно закону, утверждает кандидатуру председателя правительства по представлению президента, а также вице-премьеров и федеральных министров, кроме «силовых», по представлению премьера.

Закон конкретизирует порядок вынесения вотума недоверия Думой правительству. В частности, указывается, что в случае вотума недоверия правительству президент не будет обязан отправлять его в отставку или распускать Госдуму.

Госсовет И КС РФ

Резонансным стало предложение прописать в Конституции право главы государства формировать Госсовет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Однако все нюансы статуса Госсовета будут определены позже федеральным законом.

Конституционный суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Кроме того, в компетенции КС РФ также разрешение вопросов о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, иностранного или международного арбитража, налагающего обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ. Число судей КС РФ предлагается сократить с 19 до 11.

Одобренный Советом Федерации закон теперь должен быть направлен председателем верхней палаты в законодательные (представительные) органы государственной власти регионов для рассмотрения.

После этого региональные парламенты должны будут направить свои решения по закону в Совет Федерации.

Постановление СФ об установлении результатов рассмотрения закона в регионах принимается большинством голосов от общего числа сенаторов.

Если закон не получит одобрения региональных парламентов как минимум двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого документа прекращается.

Голосование

Закон предусматривает, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.

Поправки предусматривают, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования.

Устанавливается, что общероссийское голосование по поправке к Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда РФ на закон.

Ожидается, что общероссийское голосование по изменениям в Основной закон может состояться 22 апреля. Гражданам будет предложено проголосовать по всему пакету поправок в целом, а не по каждой в отдельности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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