Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию РФ

Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил принятый Госдумой закон с поправками в Конституцию РФ. За закон проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались, пишет «Интерфакс».
Среди ключевых поправок - исключение слова «подряд» в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо, а также норма, которая даёт возможность действующему президенту РФ Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
«Установленное частями 3 и 31 статьи 81 Конституции Российской Федерации в редакции настоящего Закона о поправке к Конституции Российской Федерации регулирование допустимого числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность Президента Российской Федерации, не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах Президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции Российской Федерации на установленное поправкой допустимое число сроков вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу», - говорится в законе.
Поправки также предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора.
Согласно закону, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства.
Это требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом. Сейчас это касается россиян, живущих в Крыму.
Запрет на иностранное гражданство распространяется и на губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьер-министра и всех членов правительства, а также судей.
Президенту, как и другим высшим должностным лицам в РФ, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ.
Президент в Конституции получает право осуществлять общее руководство правительством РФ; он также вправе председательствовать на заседаниях кабинета министров.
Поправки вводят запрет на действия по отчуждению части территории РФ, а также призывы к ним.
Согласно закону, Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а «также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ».
В Конституции также появится упоминание Бога. «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство», - указывает в законе положение новой статьи 67.1 Конституции.
Там же говорится, что РФ «чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды», а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.
Статья 68 Конституции получила благодаря поправкам новое изложение. В частности, «государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ». При этом прописано, что РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка.
В Конституции предусмотрено, что «местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город», помимо столицы.
В статье 75 вводится норма о том, что государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Индексация пенсий в РФ осуществляется не реже одного раза в год, также предусматривают поправки.
В Конституции браком признается союз мужчины и женщины.
В законе также есть поправка, предусматривающая возможность создания в РФ федеральных территорий, публичная власть на которых устанавливается федеральным законом.
Согласно закону, министры так называемого силового блока назначаются на должности президентом после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, согласно поправкам, члены верхней палаты парламента будут официально называться сенаторами.
В их число смогут входить также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом; из них не более семи могут быть назначены пожизненно.
Госдума, согласно закону, утверждает кандидатуру председателя правительства по представлению президента, а также вице-премьеров и федеральных министров, кроме «силовых», по представлению премьера.
Закон конкретизирует порядок вынесения вотума недоверия Думой правительству. В частности, указывается, что в случае вотума недоверия правительству президент не будет обязан отправлять его в отставку или распускать Госдуму.
Резонансным стало предложение прописать в Конституции право главы государства формировать Госсовет «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства». Однако все нюансы статуса Госсовета будут определены позже федеральным законом.
Конституционный суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции РФ. Кроме того, в компетенции КС РФ также разрешение вопросов о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, иностранного или международного арбитража, налагающего обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ. Число судей КС РФ предлагается сократить с 19 до 11.
Одобренный Советом Федерации закон теперь должен быть направлен председателем верхней палаты в законодательные (представительные) органы государственной власти регионов для рассмотрения.
После этого региональные парламенты должны будут направить свои решения по закону в Совет Федерации.
Постановление СФ об установлении результатов рассмотрения закона в регионах принимается большинством голосов от общего числа сенаторов.
Если закон не получит одобрения региональных парламентов как минимум двух третей субъектов РФ, процедура рассмотрения этого документа прекращается.
Закон предусматривает, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.
Поправки предусматривают, что в указе президента о назначении общероссийского голосования будет содержаться не только вопрос, который выносится на общероссийское голосование, но и определяться день общероссийского голосования.
Устанавливается, что общероссийское голосование по поправке к Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда РФ на закон.
Ожидается, что общероссийское голосование по изменениям в Основной закон может состояться 22 апреля. Гражданам будет предложено проголосовать по всему пакету поправок в целом, а не по каждой в отдельности.