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Политика

ЦИК рассмотрит порядок организации голосования по поправкам в Конституцию

19.03.2020 21:24|ПсковКомментариев: 0

ЦИК РФ планирует рассмотреть вопрос о порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, следует из повестки дня заседания 20 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИК.

Вопрос «О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации (проект постановления ЦИК России, принят за основу 28 февраля 2020 года)» стоит в повестке дня на первом месте.

ЦИК РФ планирует рассмотреть вопросы, связанные с формой и текстом бюллетеня для общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию, их изготовлением и доставкой.

Также будет обсуждаться порядок организации общероссийского голосования на участках для голосования за пределами России, порядок аккредитации СМИ для освещения голосования.

Предполагается, что председатель ЦИК Элла Памфилова сообщит о начале работы и содержании сайта Конституция2020.рф. Заседание ЦИК, назначенное на 11.00 20 марта, планируется провести с участием СМИ в дистанционном режиме.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о назначении голосования по поправкам в конституцию на 22 апреля.

Теги: #ЦИК #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
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