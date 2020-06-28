Лев Шлосберг: Страна впервые прошла голосование по беспределу

Невозможно комментировать организацию процедуры голосования, потому что партия «Яблоко» не могла контролировать ее с помощью наблюдателей. Об этом в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заявил депутат Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Яблоко» Лев Шлосберг.
В соответствии с положением ЦИК только четыре парламентских партии («Единая Россия», «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР) имели право выдвигать наблюдателей через Общественные палаты. «Никаких наблюдателей от «Яблока» не могло быть в принципе, они не допустили никого. Я участвовал в голосовании, голосовал открыто, мой бюллетень опубликован. Комментировать можно только официальные результаты», - сказал Лев Шлосберг.
«Сейчас говорить вообще не о чем. Мы не имели никаких инструментов наблюдения. Вся процедура этого голосования находится за рамками избирательного законодательства. Страна впервые прошла голосование по беспределу. Когда даже те абсолютно косые правила, принятые даже не федеральным законом, а ЦИКом, менялись по ходу голосования. Это полный беспредел», - сказал Лев Шлосберг.
Депутат отметил, что только 10% избирателей пришли сегодня на избирательные участки в целом по РФ. «А в течение пятидневного так называемого досрочного голосования, досрочно-пенькового, досрочно-табуреточного, досрочно-картонного, они якобы 55% привели на избирательные участки», - заявил Лев Шлосберг.
«Как дальше страна будет жить с такой ситуацией, с Конституцией, принятой в результате группового изнасилования, публичного, - это очень большой вопрос. 10% - вот весь уровень общественного воодушевления по поводу пожизненного президентского правления известного кремлевского сидельца», - заключил Лев Шлосберг.