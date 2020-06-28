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Политика

Конституция 2020: С поправкой на обстоятельства

02.07.2020 11:23|ПсковКомментариев: 0

1 июля завершилось общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию. Самый общий вывод, который можно сделать уже сейчас, не дожидаясь оглашения официальных результатов и, что называется, по горячим следам: всё прошло ровно, спокойно и гладко для власти, как инициатора и организатора процесса. Что в масштабах всей страны, что в границах отдельно взятой Псковской области. У нас вообще - никаких жалоб на нарушения, ни одного хоть сколько-нибудь заметного скандала, словом, ничего, что обычно — хотя бы в минимальной степени — сопровождает день голосования на любых выборах.

В полном соответствии с прогнозами едва ли не всех обозревателей, большинство избирателей поддержали предложенные президентом Владимиром Путиным поправки. Окончательных цифр пока нет — официальные итоги будут подведены позже, но уже очевидно: соотношение высказавшихся «за» к тем, кто «против» - примерно 78% к 21% с «копейками». Это если в целом по стране, с учетом столицы и мегаполисов (где уровень протестного голосования традиционно весьма высок), а что до Псковской области — то у нас процент поддержки путинских поправок, по предварительным данным, почти 79%. Против — порядка двадцати.

Результат Псковской области сопоставим с общероссийским показателем — при этом сравнивать цифры нашего региона и, скажем, республик Кавказа — не совсем корректно. Уместнее сопоставлять показатели голосования в Северо-Западном федеральном округе, и здесь, по предварительным данным, Псковская область — в первой части списка по уровню поддержки поправок.

С учетом всех этих обстоятельств итоги завершившегося голосования следует признать успешными для губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и его команды. Надо ли напоминать, что результаты таких кампаний — один из важнейших критериев оценки Кремлем эффективности работы региональных глав. Для власти проведение голосования было серьезным испытанием, безусловно, переживали: если бы «что-то пошло не так» — могло и «прилететь»...

По сравнению с результатами прошлогодних выборов, когда в ряде районов Псковской области кандидаты от партии власти проиграли и на карте области появилась так называемая «яблочная аномалия», в этот раз всё для Дома Советов прошло успешно, без неприятных неожиданностей. Ну а мы в очередной раз получили подтверждение тому, что результаты выборов на муниципальном уровне не стоит проецировать на масштабные федеральные кампании. Как говорится, это две большие разницы.

На фото: губернатор Михаил Ведерников, его советник по СМИ Антон Сергеев и глава облизбиркома Игорь Сопов. 1 июля

И точно также завершившийся конституционный марафон можно занести в актив нового председателя областной избирательной комиссии Игоря Сопова, для которого голосование по поправкам стало первым серьезным испытанием — и этот экзамен облизбиркомом сдал в целом успешно.

Отдельного разговора заслуживает тема явки. В Псковской области она составила порядка 55 процентов, что несколько ниже общероссийской. Объяснений тут, очевидно, много: начиная с того, что региональное руководство не стало ради высокой явки и суперпоказателей перегибать палку и гнаться за «стахановскими» результатами - и заканчивая коронавирусом. В отличие от тех регионов, где уже отрапортовали о чуть ли не полной победе над инфекцией и неделю назад провели парады, Псковская область еще далека от полного выхода из ограничительных мер — думаю, что значительная часть избирателей посчитала участие в голосовании рискованным. И воздержалась от похода на участок, где ждали члены избирательных комиссий в халатах, масках, щитках на лице — словом, выглядящие, по меткому определению омбудсмена Дмитрия Шахова, как герои фильмов о визите инопланетян.

И на это решение многих людей проигнорировать голосование никак не повлияли призывы большинства общественно-политических объединений, которые в Псковской области — практически все, как один — выступали за участие в голосовании. Такой вот феномен региональной политической жизни: это в столицах оппозиционная публика, как обычно, разошлась в подходах - идти на голосование или бойкотировать? Если идти, то как поступить - голосовать против или портить бюллетень? А у нас все, в том числе записные критики режима, «топили» за участие в голосовании.

Тем забавнее сейчас наблюдать за стенаниями некоторых деятелей: мол, полная профанация, беспредел, позор, и с самого начала всё-то нам, таким умным и опытным, было понятно с этим плебисцитом...

Да, надо признать, что формат голосования протяженностью в неделю вызывает определенные вопросы, в том числе с точки легитимности результатов, но так ведь все участвовали в процессе, публично обращались к народу, на что-то видимо, рассчитывали.

Так что в этой ситуации лучше помолчать и сделать выводы из результатов голосования. Некоторым представителям оппозиции следует задуматься, стоит ли откровенно оскорблять тех, кто не разделяют их мнения, и следует ли навешивать на окружающих крайне обидные, уничижительные ярлыки. Тут я соглашусь с теми экспертами, которые говорят: пока оппозиция будет унижать тех, кто не с ними, эти люди — не особо интересующиеся политикой, сомневающиеся, не то, чтобы любящие власть, но и не выступающие против нее - уж точно не будут прислушиваться к тем, кто просто оскорбляют обывателя. А в ситуации, когда требуется определяться и выбирать одно из двух — «за» или «против» поправок (а можно сказать и по-другому: за Путина, его курс и его инициативы, или — против него и возможности вновь баллотироваться на пост президента), они будут делать выбор не в пользу тех, кто их, не спешащих под знамена оппозиции, и за людей-то не считает. Скорее, предпочтут пресловутые «стабильность и развитие» - тем более, в сложной ситуации, когда непопулярные решения и реформы прошлых лет подзабылись, а перед голосованием власть преподнесла очередной пакет мер поддержки. По-моему, это один из важных выводов, который можно сделать из истории с принятием поправок.

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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