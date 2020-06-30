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О поправках в Конституцию, досрочных выборах и «игумене» всей страны

30.06.2020 14:32|ПсковКомментариев: 0

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Сегодня 30 июня - и это значит, мы выходим в эфир накануне дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В другой ситуации - перед обычными выборами - все участники процесса сейчас набрали бы в рот воды и молчали в тряпочку, ибо перед голосованием традиционно наступает так называемый «день тишины». Агитировать ни-зя, информировать можно, но очень осторожно - и вообще от любых разговоров о выборах в такой день лучше воздержаться от греха подальше, памятуя о строгих нормах избирательного законодательства. Как сказал о таких случаях поэт, закон велит сомкнуть уста, хоть просятся слова наружу, моя задача непроста - шаг в сторону, и сядешь в лужу. Да, именно так и бывает - но не сейчас.

Сегодня - случай особый. Ибо и голосование по поправкам - это не совсем выборы, и запреты весьма относительны и условны - опубликовали же СМИ вчера предварительные итоги анонимного опроса, проводившегося на избирательных участках Всероссийским центром изучения общественного мнения. Согласно им, у режима и его сторонников по каким-то промежуточным результатам всё очень даже кучеряво - соотношение голосов примерно три к одному.

Еще раз подчеркну: сегодня, как впрочем и всегда, агитацией в нашей программе мы не занимаемся - только информирование.

К тому же не следует забывать, что основной день голосования - да, только завтра, 1 июля, но процесс идет уже почти неделю, с 25-го числа. И желающие уже давно могли волеизъявиться - хоть с вызовом урны на дом, хоть прошествовав на участки, которые в этот раз выглядят чуднО и совершенно по-разному - где-то всё как обычно, а где-то столик у подъезда жилого дома или члены избирательной комиссии в масках и халатах вписаны в природный ландшафт.

Так или иначе - голосование продолжается. И все последние дни мы наблюдаем в масс-медиа эдакий марафон голосования випов - губернатор, депутаты, сенатор, известные партийцы... Все они, исполнив свой гражданский долг, дают комментарии. Правда, делают это весьма витиевато, исходя, видимо, из того, что прямо агитировать вроде бы нельзя. При этом об основном содержании голосования предпочитают не говорить. Это мы тут в «Гонках по вертикали» можем совершенно свободно рассуждать о том, что на финишной прямой, после заявления гаранта, который не исключает своего участия в следующих выборах, всё стало предельно понятно: это не столько голосование по поправкам - сколько плебисцит, референдум по вопросу доверия.

Если вы за Путина, за то, чтобы страна шла по тому курсу, который намечает он, - значит, 1 июля голосуете за поправки в Конституцию. Против него и за смену курса - значит, голосуете против его Конституции. При том, что это - вроде как уже совершенно очевидно, сторонники президента говорят об этом мало - как правило, обходят тему. Но есть и исключения.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон, разъясняя братии Псково-Печерского монастыря суть поправок, коснулся и той, что дает действующему президенту, с которым владыка хорошо знаком, право вновь баллотироваться на главный государственный пост. Интересно, что на тему возможного участия действующего президента в следующих выборах митрополит высказался очень аккуратно, а сам пост главы государства он уподобил сану игумена.

Митрополит Тихон: Вот так же игумен - только в масштабах всей страны - должен решать десятки вопросов ежедневно. Поэтому еще большой вопрос, я вам скажу честно. Он человек ответственный, конечно, но - не знаю.

Это что касается сторонников режима, а вот с его противниками - сложнее. До определенного момента тут не было не то, что единой позиции, но и преобладающей точки зрения относительно того, как действовать 1 июля, не наблюдалось. Идти на голосование или бойкотировать? Если идти - то как поступить с бюллетенем - высказаться против или рисовать там каких-то чертиков? И к чему призывать сторонников? Все эти вопросы долгое время оставались без ответов со стороны лидеров оппозиции. Однако и тут, на финише забега, всё более-менее прояснилось - как я понимаю, большинство все-таки сочли, что идти голосовать надо.

Кстати, мы тут с коллегами сделали эдакий срез мнений известных региональных политиков, депутатов, муниципальных глав, общественников. И не обнаружили среди них практически никого, кто выступал бы за бойкот голосования. Едва ли не все 100 процентов псковского политического класса, вне зависимости от взглядов и партийной принадлежности («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и др.) выступают за участие в голосовании, активно комментируют тему в соцсетях, выкладывают свои фото с бюллетенями на избирательных участках.  

Вот, скажем, коммунисты, которые при обсуждении поправок в Конституцию внесли большой пакет собственных предложений - какая-то часть из них даже вошла в итоговый документ, но те, которые зюгановцы считают самыми важными, в новую Конституцию не включили. В этой ситуации КПРФ вначале заняла какую-то не совсем понятную позицию - мы не против и ни за, в сейфе уши и глаза, короче, воздерживаемся. Но потом они все-таки выступили против: мол, поддержать такую Конституцию не можем. Параллельно зачем-то организовали собственное интернет-голосование за свои предложения. А что до голосования - то да, говорят, идти надо. Именно так и поступил первый секретарь Псковского обкома, депутат регионального парламента Петр Алексеенко, о чем пресс-служба областного отделения компартии сообщила вчера.

И в понедельник же объявил о своей позиции главный псковский яблочник, депутат областного Собрания Лев Шлосберг. Тут тоже была определенная интрига - все мы помним, как еще недавно он высказывался о смертельной опасности участия в голосовании в период пандемии коронавируса. Как следует из вчерашнего выступления Льва Марковича в живом эфире на его ютуб-канале и сегодняшнего видеообращения, участие в голосовании он примет. Как проголосует критик режима - очевидно. Пересказывать доводы и аргументы не стану - повторюсь, мы тут пропагандой и агитацией не занимаемся. Однако одну из цитат все-таки приведу. Комментируя реплику зрительницы о том, что на юге России большинство из ее собеседников собираются проголосовать «за», псковский яблочник сказал следующее.

Лев Шлосберг: Это право людей. Это право людей. Человек, который имеет право проголосовать как «да», так и «нет». Потом люди, которые окажутся в большинстве, будут нести ответственность за то решение, которое будет принято. Это на самом деле важное решение.

Вот на этом сейчас поставим - нет, не точку - запятую. Еще раз отфиксировав: решение - важное, у каждого есть право проголосовать так, как он считает нужным, время еще есть, а кто победит - вскрытие урн покажет. Ждать-то уже недолго - видимо, уже поздним вечером в среду узнаем итоги этого марафона протяженностью в полгода. Результаты голосования обязательно обсудим - и в «Гонках по вертикали» через неделю, и в прямом эфире программы «Сообразим на троих» в этот четверг, 2 июля. Не пропустите - и обязательно присоединяйтесь к обсуждению. Телефон студии: 56-73-72. Как обычно, начнем в четверг в 13.05.

Следуя привычке заглядывать вперед и пытаться играть на опережение, задаемся вопросом: что дальше - после голосования по поправкам в Конституцию? А дальше выборы - нет, я сейчас не про печорские 12 июля, и не про масштабную муниципальную кампанию в сентябре. Не исключено, что нас ждут досрочные выборы - как в целом логичное следствие тех изменений в Конституцию, которые во-многом меняют политическую систему. Раз меняется Система - надо всем обнуляться. О возможности такого сценария - роспуска парламента и выборов в новую госдуму уже достаточно давно говорят в политтусовке и пишут в анонимных политических телеграм-каналах. Даже конкретный срок называется - декабрь 2020-го. Правда, намедни Кремль устами Дмитрия Пескова такие планы опроверг - пресс-секретарь президента заявил, что вопроса роспуска Госдумы нет в повестке. Впрочем, как отмечают мои коллеги, это мало кого из комментаторов остановило: ведь нет ничего такого, чего не могло бы произойти в России под давлением вновь открывшихся обстоятельств. Поэтому «декабрь» как новая веха в государственном строительстве постпоправочной эпохи по-прежнему в тренде. Всё это имеет значение — как говорится, «мелочи в нашем деле решают всё», или «мелочей в нашем деле нет».

- Война - это не покер! Ее нельзя объявлять, когда вздумается. Война это - война (фильм «Тот самый Мюнхгаузен»).

Но, правда, тут появилась еще одна новая дата - март 2021 года. И теперь обсуждается еще идея других досрочных выборов - главы государства, и совмещения двух избирательных кампаний - парламентской и президентской. Как показывает практика, голосование в марте традиционно удачно для власти. С некоторых пор выборы в начале весны хорошо «рифмуются» и с очередными годовщинами присоединения Крыма. К тому же увязка парламентской кампании с президентской может сыграть на руку партии власти - рейтинг лидера потянет единороссов вверх. Эксперты отыскивают аргументы как против, так и за, звучит тема необходимости экономии бюджетных средств при совмещении выборов, знатоки рассуждают о возможных изменениях общественно-политической и социально-экономической ситуации. Однако понятно, что главный аргумент за любое досрочное электоральное действие - насколько удобен момент? Если власть решит, что у нее есть шанс беспроблемно переизбраться, то все аргументы «против» отодвинут без всякого стеснения. Тем более, что умение играть на опережение нынешняя российская власть демонстрировало не единожды. Собственно, с этого 20 лет назад и начинали: вспомним, конец 1999-го - начало 2000-го года, когда после парламентских выборов с дебютантом - движением «Единство» в главной роли последовали мартовские, а не июньские выборы президента. То-то Лужков, Примаков и коммунисты удивились. Так что ничто не ново под луной. К общему стратегическому расчету добавляются и тактические нюансы. Власти, устанавливающей правила игры, задающей повестку и играющей на опережение, куда как проще мобилизоваться, а ее оппоненты в таких ситуациях оказываются в крайне незавидном положении: времени нет, ресурсов тоже, никто не готов - и кандидатов, как водится, не найти

- У нас «прекрасные» стартовые позиции: кандидат-массажист, сейчас занят - ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на всё семь дней (фильм «День выборов»).

Если серьезно, то тема предстоящих выборов федерального уровня всё увереннее занимает место в актуальной повестке. Как закончим с поправками в Конституцию - так начнем внимательно следить за этой темой. Разбираться будем вместе с радиослушателями и читателями Псковской Ленты Новостей. Как обычно, всё самое главное и интересное о политических событиях - вы можете услышать в нашем эфире и на страницах ПЛН.

Вот и сегодня мои коллеги сообщают о первом отчете Елены Полонской в статусе главы Пскова, занятном междусобойчике депутатов - эсера Олега Брячака и единоросса Дениса Иванова, также о визите в Псков бывшего премьер-министра России Сергея Степашина. Ныне он - руководитель госкорпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и, кроме того, возглавляет Совет автономной некоммерческой организации, занятой возрождением объектов культурного наследия в Псковской области. С этими вопросами, собственно, и связан очередной приезд господина Степашина в наш город. Все подробности на сайте Псковской Ленты Новостей.

На этом я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.

Источник: Псковская Лента Новостей
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ЛОНГРИД Ульяна Михайлова: Псковский облсовпроф выступает в поддержку поправок в Конституцию РФ Псковское областное Собрание поддержало поправки в Конституцию РФ Фракция КПРФ в областном Собрании намерена воздержаться от голосования за принятие поправок в Конституцию РФ Я поддерживаю поправки в Конституцию, направленные на социальную сферу - Юрий Шматов Профильный комитет областного Собрания рекомендует поддержать поправки к Конституции РФ Псковский губернатор: Каждая поправка в Конституцию отразится на нашей жизни и жизни последующих поколений Важно закрепление в Конституции целого ряда положений социального характера - Андрей Царев Александр Козловский: Обнуление президентских сроков - это ответ на запрос на стабильность Александр Котов о защите в Конституции традиционных семейных ценностей: Все остальное от лукавого Поправка в Конституцию о местном самоуправлении исключит двоякое трактование его положения - Александр Котов Дмитрий Хритоненков о поправках в Конституцию: В сегодняшнее время государству нужно принимать нестандартные решения Фракция ЛДПР в Псковском областном Собрании поддерживает поправки в Конституцию - Минаков Псковские депутаты готовы поддержать закон о поправках в Конституцию РФ Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию РФ Актуальность поправки в Конституцию о недопустимости отчуждения территории России отметил Александр Котов Александр Котов позитивно отнесся к поправке об обнулении числа президентских сроков Госдума одобрила уголовную ответственность за нарушения на голосовании по Конституции Анатолий Мультах: Закрепление семейных ценностей в Конституции обязательно Госдума обсудит ответственность за нарушения на голосовании по Конституции Госдума поддержала поправку об обнулении числа президентских сроков России абсолютно необходима сильная президентская вертикаль - Путин Законопроект о поправках в Конституцию принят в Госдуме во втором чтении Владимир Путин выступил против снятия ограничений по количеству президентских сроков Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в Госдуму «Единая Россия» поддержит поправку об обнулении президентских сроков Поправку в Конституцию о статусе русского народа одобрили в Госдуме Госдума рассмотрит поправку о досрочных парламентских выборах Госдума отклонила поправки о запрете президенту и министрам иметь недвижимость за рубежом Госдума одобрила поправки об упоминании бога и о включении понятия брака в Конституцию Рабочая группа скорректирует конституционную поправку о детях Клишас отметил актуальность поправок в Конституцию в условиях экономической нестабильности Александр Козловский объяснил причины размытых формулировок некоторых правок в Конституцию РФ Александр Козловский поддержал позицию Виктора Антонова о преимуществе законодательства РФ над нормами международного права Александр Козловский: Наша история неразрывно связана с верой в бога, и это нужно отразить в Конституции Александр Козловский: Все вокруг меняется, и закон, по которому мы живем, тоже должен меняться «Политическим завещанием» Владимира Путина назвала поправки в Конституцию Элла Памфилова Опрос: Абсолютное большинство россиян знают о голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ Конституция-2020: не читал, но… Виктор Антонов: Я не хочу жить по «брюссельским законам» Памфилова сравнила голосование по поправкам в Конституцию с борщом, винегретом и котлетами ЦИК планирует представить логотип и слоган голосования по Конституции 11 марта Профсоюзы поддерживают поправки президента России в Конституцию — Ульяна Михайлова Издатель рассказала о сроках публикации обновленной Конституции Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога ЦИК России представит логотип и слоган голосования по Конституции Секретарь Общественной палаты: Больше всего россиян волнует закрепление в Конституции социальных гарантий Одна из поправок президента в Конституцию включает упоминание бога Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию Всероссийское голосование по изменениям в Конституции пройдет до майских праздников Михаил Ведерников возглавит комиссию по подготовке региона к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ Евгений Михайлов: Поправки в Конституцию значительно затрагивают баланс власти в стране Елена Бибикова: Главное - это суть поправок в Конституцию, а не скорость их написания «Дневной дозор»: Обсуждение поправок в Конституцию Дмитрий Хритоненков: Изменения в Конституцию РФ назрели Иван Лысковец: Самый серьезный вопрос в поправках в Конституцию - это статус Госсовета Максим Жаворонков считает, что для внесения части поправок в Конституцию достаточно принять конституционный федеральный закон Владислав Туманов: Главная задача изменения Конституции - создание социального государства ПЛН запускает проект по общественному обсуждению изменений в Конституцию
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30.06.2020, 14:300 Псковская гордума согласовала установку памятника Савве Ямщикову 30.06.2020, 14:302 Президент призвал россиян проголосовать по поправкам в Конституцию 30.06.2020, 14:270 Лидера псковской организации малолетних узников наградят медалью «За заслуги перед Псковом» 30.06.2020, 14:250 Вопрос по Гельдтовой бане снят с повестки сессии Псковской гордумы из-за неявки докладчиков
30.06.2020, 14:240 Михаил Ведерников: За полтора года работы АНО по возрождению объектов культурного наследия сделано многое 30.06.2020, 14:190 «Эхономика» с Ольгой Милонаец. ВИДЕО 30.06.2020, 14:170 Работы на аварийных склонах Снетогорского монастыря в Пскове начнутся в ноябре 30.06.2020, 14:150 Продлены сроки судебного взыскания платы за сверхнормативный сброс стоков в Пскове
30.06.2020, 14:100 Андрей Турчак: Святогорский монастырь должен развиваться совместно с Пушкинским заповедником 30.06.2020, 14:060 Ольга Милонаец назвала самое серьезное нарушение антимонопольного законодательства 30.06.2020, 14:040 Создать туристический кластер «Духовные истоки» планируют в Печорах 30.06.2020, 14:030 В Псковской области еще один человек скончался от коронавируса
30.06.2020, 13:530 В Пскове продлили налоговые каникулы для садоводческих товариществ 30.06.2020, 13:490 Его зовут Марвин: МТС разработала голосового помощника 30.06.2020, 13:488 Олег Брячак предложил разрешить банкротам возглавлять религиозные и политические организации 30.06.2020, 13:430 Музей русской словесности и миссионерский центр могут появиться в Пушкинских Горах
30.06.2020, 13:420 Бонусы «Спасибо» можно будет списать на сервисы ДомКлик 30.06.2020, 13:391 Директор Музея истории Невеля: Я - волонтер, потому что мне небезразлична судьба нашего города и живущих в нем людей 30.06.2020, 13:320 Гордума Пскова поддержала инициативу Олега Брячака об увеличении срока выделения участков многодетным семьям 30.06.2020, 13:170 Псковский филиал «Россети Северо-Запад» приведен в режим повышенной готовности
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30.06.2020, 12:420 Треть попыток незаконного ввоза грузов через границу с Белоруссией пресекается благодаря добровольцам 30.06.2020, 12:356 Елена Полонская призвала коммунистов гордумы Пскова не смешивать депутатство и политику 30.06.2020, 12:350 Пляжный сезон-2020: где в Пскове купить купальник? 30.06.2020, 12:340 В Пскове выполнят ремонт улиц Спортивной и Майской
30.06.2020, 12:273 Единоросс Денис Иванов обвинил эсера Олега Брячака в немужском поведении 30.06.2020, 12:242 76 новых случаев COVID-19 выявлено в Псковской области за сутки 30.06.2020, 12:123 Олег Брячак: Начался процесс разложения коллектива Псковской гордумы 30.06.2020, 12:102 Фотофакт: Новое ограждение устанавливают на Рижском проспекте
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30.06.2020, 11:473 Псковский депутат предложил городскому парламенту переезд 30.06.2020, 11:411 Разработать муниципальную программу по борьбе с борщевиком предложила Елена Полонская 30.06.2020, 11:372 Сергей Степашин оценил ход модернизации котельной в Острове 30.06.2020, 11:241 В Псковской области проходит шестой день голосования по поправкам в Конституцию
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30.06.2020, 11:070 Учатся ли псковские чиновники на своих ошибках, расскажет Ольга Милонаец в программе «Эхономика» 30.06.2020, 11:050 Более 300 родителей участвовали в контроле за качеством питания детей в школах Пскова 30.06.2020, 11:050 Аркадий Галковский пригласил псковичей на благотворительный концерт «Спасибо медикам!» 30.06.2020, 11:030 Елена Полонская: «Сад памяти» - место, где можно передать историю своей семьи детям и внукам
30.06.2020, 10:590 В Пскове почти 2900 ветеранов удостоены юбилейной медали 30.06.2020, 10:581 Энергетиков восхитили цветущие фиолетовые поля Псковской области 30.06.2020, 10:560 У всех членов Общественной палаты Пскова есть желание быть полезными городу — Елена Полонская 30.06.2020, 10:540 Около 500 жалоб на плохую уборку подъездов поступило от псковичей в гордуму
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30.06.2020, 10:420 Глава «Газпром межрегионгаз» об инвестициях, газификации в регионах и космодроме 30.06.2020, 10:400 Обеспечение школьников учебниками находится на контроле гордумы — Елена Полонская 30.06.2020, 10:350 Сергей Степашин и Михаил Ведерников возложили цветы к памятнику Александру Невскому 30.06.2020, 10:350 Проект рекультивации свалки в Пскове проходит госэкспертизу
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