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О поправках в Конституцию, досрочных выборах и «игумене» всей страны

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Здравствуйте! Сегодня 30 июня - и это значит, мы выходим в эфир накануне дня общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. В другой ситуации - перед обычными выборами - все участники процесса сейчас набрали бы в рот воды и молчали в тряпочку, ибо перед голосованием традиционно наступает так называемый «день тишины». Агитировать ни-зя, информировать можно, но очень осторожно - и вообще от любых разговоров о выборах в такой день лучше воздержаться от греха подальше, памятуя о строгих нормах избирательного законодательства. Как сказал о таких случаях поэт, закон велит сомкнуть уста, хоть просятся слова наружу, моя задача непроста - шаг в сторону, и сядешь в лужу. Да, именно так и бывает - но не сейчас.

Сегодня - случай особый. Ибо и голосование по поправкам - это не совсем выборы, и запреты весьма относительны и условны - опубликовали же СМИ вчера предварительные итоги анонимного опроса, проводившегося на избирательных участках Всероссийским центром изучения общественного мнения. Согласно им, у режима и его сторонников по каким-то промежуточным результатам всё очень даже кучеряво - соотношение голосов примерно три к одному.

Еще раз подчеркну: сегодня, как впрочем и всегда, агитацией в нашей программе мы не занимаемся - только информирование.

К тому же не следует забывать, что основной день голосования - да, только завтра, 1 июля, но процесс идет уже почти неделю, с 25-го числа. И желающие уже давно могли волеизъявиться - хоть с вызовом урны на дом, хоть прошествовав на участки, которые в этот раз выглядят чуднО и совершенно по-разному - где-то всё как обычно, а где-то столик у подъезда жилого дома или члены избирательной комиссии в масках и халатах вписаны в природный ландшафт.

Так или иначе - голосование продолжается. И все последние дни мы наблюдаем в масс-медиа эдакий марафон голосования випов - губернатор, депутаты, сенатор, известные партийцы... Все они, исполнив свой гражданский долг, дают комментарии. Правда, делают это весьма витиевато, исходя, видимо, из того, что прямо агитировать вроде бы нельзя. При этом об основном содержании голосования предпочитают не говорить. Это мы тут в «Гонках по вертикали» можем совершенно свободно рассуждать о том, что на финишной прямой, после заявления гаранта, который не исключает своего участия в следующих выборах, всё стало предельно понятно: это не столько голосование по поправкам - сколько плебисцит, референдум по вопросу доверия.

Если вы за Путина, за то, чтобы страна шла по тому курсу, который намечает он, - значит, 1 июля голосуете за поправки в Конституцию. Против него и за смену курса - значит, голосуете против его Конституции. При том, что это - вроде как уже совершенно очевидно, сторонники президента говорят об этом мало - как правило, обходят тему. Но есть и исключения.

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Митрополит Псковский и Порховский Тихон, разъясняя братии Псково-Печерского монастыря суть поправок, коснулся и той, что дает действующему президенту, с которым владыка хорошо знаком, право вновь баллотироваться на главный государственный пост. Интересно, что на тему возможного участия действующего президента в следующих выборах митрополит высказался очень аккуратно, а сам пост главы государства он уподобил сану игумена.

Митрополит Тихон: Вот так же игумен - только в масштабах всей страны - должен решать десятки вопросов ежедневно. Поэтому еще большой вопрос, я вам скажу честно. Он человек ответственный, конечно, но - не знаю.

Это что касается сторонников режима, а вот с его противниками - сложнее. До определенного момента тут не было не то, что единой позиции, но и преобладающей точки зрения относительно того, как действовать 1 июля, не наблюдалось. Идти на голосование или бойкотировать? Если идти - то как поступить с бюллетенем - высказаться против или рисовать там каких-то чертиков? И к чему призывать сторонников? Все эти вопросы долгое время оставались без ответов со стороны лидеров оппозиции. Однако и тут, на финише забега, всё более-менее прояснилось - как я понимаю, большинство все-таки сочли, что идти голосовать надо.

Кстати, мы тут с коллегами сделали эдакий срез мнений известных региональных политиков, депутатов, муниципальных глав, общественников. И не обнаружили среди них практически никого, кто выступал бы за бойкот голосования. Едва ли не все 100 процентов псковского политического класса, вне зависимости от взглядов и партийной принадлежности («Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР и др.) выступают за участие в голосовании, активно комментируют тему в соцсетях, выкладывают свои фото с бюллетенями на избирательных участках.

Вот, скажем, коммунисты, которые при обсуждении поправок в Конституцию внесли большой пакет собственных предложений - какая-то часть из них даже вошла в итоговый документ, но те, которые зюгановцы считают самыми важными, в новую Конституцию не включили. В этой ситуации КПРФ вначале заняла какую-то не совсем понятную позицию - мы не против и ни за, в сейфе уши и глаза, короче, воздерживаемся. Но потом они все-таки выступили против: мол, поддержать такую Конституцию не можем. Параллельно зачем-то организовали собственное интернет-голосование за свои предложения. А что до голосования - то да, говорят, идти надо. Именно так и поступил первый секретарь Псковского обкома, депутат регионального парламента Петр Алексеенко, о чем пресс-служба областного отделения компартии сообщила вчера.

И в понедельник же объявил о своей позиции главный псковский яблочник, депутат областного Собрания Лев Шлосберг. Тут тоже была определенная интрига - все мы помним, как еще недавно он высказывался о смертельной опасности участия в голосовании в период пандемии коронавируса. Как следует из вчерашнего выступления Льва Марковича в живом эфире на его ютуб-канале и сегодняшнего видеообращения, участие в голосовании он примет. Как проголосует критик режима - очевидно. Пересказывать доводы и аргументы не стану - повторюсь, мы тут пропагандой и агитацией не занимаемся. Однако одну из цитат все-таки приведу. Комментируя реплику зрительницы о том, что на юге России большинство из ее собеседников собираются проголосовать «за», псковский яблочник сказал следующее.

Лев Шлосберг: Это право людей. Это право людей. Человек, который имеет право проголосовать как «да», так и «нет». Потом люди, которые окажутся в большинстве, будут нести ответственность за то решение, которое будет принято. Это на самом деле важное решение.

Вот на этом сейчас поставим - нет, не точку - запятую. Еще раз отфиксировав: решение - важное, у каждого есть право проголосовать так, как он считает нужным, время еще есть, а кто победит - вскрытие урн покажет. Ждать-то уже недолго - видимо, уже поздним вечером в среду узнаем итоги этого марафона протяженностью в полгода. Результаты голосования обязательно обсудим - и в «Гонках по вертикали» через неделю, и в прямом эфире программы «Сообразим на троих» в этот четверг, 2 июля. Не пропустите - и обязательно присоединяйтесь к обсуждению. Телефон студии: 56-73-72. Как обычно, начнем в четверг в 13.05.

Следуя привычке заглядывать вперед и пытаться играть на опережение, задаемся вопросом: что дальше - после голосования по поправкам в Конституцию? А дальше выборы - нет, я сейчас не про печорские 12 июля, и не про масштабную муниципальную кампанию в сентябре. Не исключено, что нас ждут досрочные выборы - как в целом логичное следствие тех изменений в Конституцию, которые во-многом меняют политическую систему. Раз меняется Система - надо всем обнуляться. О возможности такого сценария - роспуска парламента и выборов в новую госдуму уже достаточно давно говорят в политтусовке и пишут в анонимных политических телеграм-каналах. Даже конкретный срок называется - декабрь 2020-го. Правда, намедни Кремль устами Дмитрия Пескова такие планы опроверг - пресс-секретарь президента заявил, что вопроса роспуска Госдумы нет в повестке. Впрочем, как отмечают мои коллеги, это мало кого из комментаторов остановило: ведь нет ничего такого, чего не могло бы произойти в России под давлением вновь открывшихся обстоятельств. Поэтому «декабрь» как новая веха в государственном строительстве постпоправочной эпохи по-прежнему в тренде. Всё это имеет значение — как говорится, «мелочи в нашем деле решают всё», или «мелочей в нашем деле нет».

- Война - это не покер! Ее нельзя объявлять, когда вздумается. Война это - война (фильм «Тот самый Мюнхгаузен»).

Но, правда, тут появилась еще одна новая дата - март 2021 года. И теперь обсуждается еще идея других досрочных выборов - главы государства, и совмещения двух избирательных кампаний - парламентской и президентской. Как показывает практика, голосование в марте традиционно удачно для власти. С некоторых пор выборы в начале весны хорошо «рифмуются» и с очередными годовщинами присоединения Крыма. К тому же увязка парламентской кампании с президентской может сыграть на руку партии власти - рейтинг лидера потянет единороссов вверх. Эксперты отыскивают аргументы как против, так и за, звучит тема необходимости экономии бюджетных средств при совмещении выборов, знатоки рассуждают о возможных изменениях общественно-политической и социально-экономической ситуации. Однако понятно, что главный аргумент за любое досрочное электоральное действие - насколько удобен момент? Если власть решит, что у нее есть шанс беспроблемно переизбраться, то все аргументы «против» отодвинут без всякого стеснения. Тем более, что умение играть на опережение нынешняя российская власть демонстрировало не единожды. Собственно, с этого 20 лет назад и начинали: вспомним, конец 1999-го - начало 2000-го года, когда после парламентских выборов с дебютантом - движением «Единство» в главной роли последовали мартовские, а не июньские выборы президента. То-то Лужков, Примаков и коммунисты удивились. Так что ничто не ново под луной. К общему стратегическому расчету добавляются и тактические нюансы. Власти, устанавливающей правила игры, задающей повестку и играющей на опережение, куда как проще мобилизоваться, а ее оппоненты в таких ситуациях оказываются в крайне незавидном положении: времени нет, ресурсов тоже, никто не готов - и кандидатов, как водится, не найти

- У нас «прекрасные» стартовые позиции: кандидат-массажист, сейчас занят - ищет розетку. Предвыборной программы нет, с прессой не договорились, на всё семь дней (фильм «День выборов»).

Если серьезно, то тема предстоящих выборов федерального уровня всё увереннее занимает место в актуальной повестке. Как закончим с поправками в Конституцию - так начнем внимательно следить за этой темой. Разбираться будем вместе с радиослушателями и читателями Псковской Ленты Новостей. Как обычно, всё самое главное и интересное о политических событиях - вы можете услышать в нашем эфире и на страницах ПЛН.

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Вот и сегодня мои коллеги сообщают о первом отчете Елены Полонской в статусе главы Пскова, занятном междусобойчике депутатов - эсера Олега Брячака и единоросса Дениса Иванова, также о визите в Псков бывшего премьер-министра России Сергея Степашина. Ныне он - руководитель госкорпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и, кроме того, возглавляет Совет автономной некоммерческой организации, занятой возрождением объектов культурного наследия в Псковской области. С этими вопросами, собственно, и связан очередной приезд господина Степашина в наш город. Все подробности на сайте Псковской Ленты Новостей.

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На этом я с вами прощаюсь. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго.