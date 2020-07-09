Политика

«Десант» в Печоры

В воскресенье, 12 июля, в Печорском районе пройдут выборы главы муниципального образования. Как стало известно, накануне дня голосования в районе высадился целый «десант» наблюдателей из Санкт-Петербурга.

По информации нашего источника, приехавших наблюдателей порядка десяти, а то и больше. Представляют они не то общественное движение «Голос», не то партию «Яблоко». Есть среди приехавших и относительно известные персоны – скажем, Галина Культиасова, координатор общественной организации «Наблюдатели Петербурга», близкая к депутатам ЗакСа Борису Вишневскому и Максиму Резнику.

Нечто подобное – приезд толп питерских наблюдателей на муниципальные выборы мы уже наблюдали несколько лет назад в Гдове и Плюссе. Однако там среди кандидатов были представители «Яблока» Юрий Павлов и Виталий Аршинов, ковать победу которых и ехали гости из Северной столицы.

А в Печорах кандидата-яблочника, как известно, нет – партия не стала никого выдвигать. При этом десантировавшиеся сейчас в район наблюдатели прибыли на помощь местным коммунистам и вводятся в состав избирательных комиссий от кандидата-представителя КПРФ, первого секретаря Печорского райкома и депутата районного собрания Дмитрия Богатырева.

Интересно, что брать на себя ответственность за этот нестандартный выборный ход никто в компартии не хочет. Печорские коммунисты кивают на обком – мол, всё идет оттуда, с яблочными наблюдателями договаривалось партийное руководство в Пскове. А в обкоме, наоборот, утверждают: мы ни причем - на областном уровне никаких переговоров не вели, решений не принимали, бумаг не подписывали, это они там сами на месте кого-то позвали. Или - не позвали, а питерцы сами на них вышли, в общем, не знаем мы ничего.

Такая вот во многих отношениях странная ситуация, когда яблочные наблюдатели будут работать в интересах зюгановцев.

Выходит, компартии в Псковской области не найти в своих рядах людей, которые могли бы представлять ее на выборах? Причем, не найти не только среди однопартийцев, но и вообще среди жителей региона – раз приходится приглашать людей из-за пределов области? И потом - партии совершенно разные, союзниками не являются, и на федеральном, и на региональном уровнях идут в разных колоннах. А тут – такой удивительный симбиоз, в основе которого то ли политика, то ли бизнес, то ли что-то еще.

Андрей Степанов

Карикатура: Алексей Меринов, «Московский комсомолец»