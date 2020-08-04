Блоги / Александр Савенко

Птичку жалко?

Представляем вашему вниманию текстовую версию радиопрограммы «Гонки по вертикали». Еженедельная передача, посвященная темам общественно-политической повестки, выходит по вторникам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Свое мнение высказывает автор и ведущий, главный редактор ПЛН Александр Савенко.

Добрый день! В эфире «Гонки по вертикали» - программа, в которой мы еженедельно вникаем в суть событий, говорим о власти и оппозиции, отслеживаем активность партий и разбираемся в том, как меняется политическая жизнь в регионе. Собственно, с изменений сегодня и начнем. Как стало известно накануне, свой пост покидает глава Великолукского района Сергей Петров.

Отставка не то, что не выглядит неожиданной, а, наоборот, давно уже была прогнозируема. В целом она продолжает запущенный где-то пару лет назад процесс ротации муниципальных руководителей. Напомню, что за последнее время корпус глав городов и районов Псковской области значительно обновился. Псков, Печоры, Дно, Новоржев, Пустошка, Усвяты - этот список территорий, где сменились руководители, можно продолжать. Наряду с теми главами, кто уже покинули свои кресла, есть и те, кого принято включать в «группу риска» и называть не иначе как «кандидатами на вылет». Чаще других в этом контексте в последнее время звучали имена пушкиногорского главы Александра Баранова и как раз великолукского управленца Сергея Петрова. У обоих проблемы с законом, суды, прочие проблемы. При этом работа у глав сложная, ко всем традиционным тяготам и лишениям муниципальной службы добавляются новые вызовы - необходимость реализации нацпроектов в некогда заявленном губернатором режиме 24/7, борьба с коронавирусом и т.д.; всё это в условиях, когда денег мало, полномочий - тоже, а ответственность большая, постоянно висит «дамоклов меч» проверок и наказания. Короче, служба - не сахар.

К тому же в случае с Сергеем Петровым, который недавно отметил 60-летие, надо учитывать и состояние здоровья. Этим он сам объясняет причину ухода по собственному желанию. Говорит, «на этом посту нужно пахать и пахать... району нужен более молодой, здоровый и эффективный менеджер». При этом господин Петров отметил, что никаких политических причин здесь нет, он - член команды губернатора. Так или иначе, вопрос о прекращении полномочий великолукского руководителя, возглавлявшего муниципалитет последние шесть с половиной лет, будет рассмотрен на ближайшей сессии районного Собрания депутатов. В Великолукском районе появится исполняющий обязанности главы - и встает вопрос о досрочных выборах.

Их сроки и состав участников пока неизвестны. Впрочем, уже сейчас можно прогнозировать, что борьба может быть острой и конкурентной, ибо район достаточно важный, перспективный, находящийся рядом с «южной столицей» Псковской области и входящий в сферу влияния «группы Козловских». А есть еще и бизнесмен, экс-депутат областного Собрания, давний оппонент великолукских властей Дмитрий Матвеев, активы которого находятся в том числе в Великолукском районе. Есть и другие влиятельные игроки, отделения политических партий, есть, наконец, областная власть, хотя ее, конечно, в данном случае следовало бы называть в первую очередь. Всё это заставляет нас внимательно приглядываться к этому муниципальному образованию - наверняка в ближайшее время мы будем регулярно обращаться к теме выборов главы Великолукского района.

Впрочем, сейчас в актуальной повестке - другие выборы, и сентябрьские муниципальные (вчера в Псковской области закончился процесс выдвижения кандидатов), и депутатов Государственной Думы и Псковского областного Собрания (они, напомню, должны пройти уже через год). Правда, что касается федеральной парламентской кампании, то тут обсуждается и возможность досрочного проведения выборов - не то в конце этого года, не то в марте следующего. В одном из предыдущих выпусков нашей программы мы подробно говорили на эту тему, так что повторяться сегодня не стану.

Отмечу лишь, что выборы эти - очень важные, в том числе для «партии власти». Старт подготовке и мобилизации единороссов был дан на съезде как никогда рано рано - еще прошлой осенью, фактически за два года до планируемого дня голосования. И перемены продолжаются. На днях газета «Коммерсант» опубликовала любопытную статью с весьма провокационным заголовком «В аппарат «Единой России» придут из Генпрокуратуры». Не подумайте плохого - это на самом деле о том, что в центральный исполком «Единой России» в ближайшее время может перейти экс-начальник пресс-службы Генпрокуратуры Татьяна Захарова. Источник, близкий к администрации президента, утверждает, что госпожа Захарова будет курировать политическое управление партии. Такое решение объясняется необходимостью подготовки «Единой России» как раз к предстоящим выборам в Госдуму. У Татьяны Захаровой уже был опыт партийной работы: она около трех лет занимала должность замначальника управления массовых коммуникаций «Единой России» и участвовала в думской кампании 2016 года. При этом в политическом управлении до сих пор нет начальника - партийцы не могут найти подходящего кандидата на эту должность уже несколько месяцев. Нам, в Псковской области, эта тема интересна еще и тем, что в руководстве партии - экс-губернатор, ныне сенатор от нашего региона Андрей Турчак и члены его команды, еще несколько лет назад работавшие в Псковской области.

Политуправление ЕР в его нынешнем виде появилось в феврале 2018 года по инициативе Турчака, и тогда его возглавил давний соратник бывшего псковского губернатора Роман Романов. Предполагалось, что новая структура будет исполнять функции «фабрики мысли» и «генерировать смыслы» для ЕР, что особенно важно в условиях подготовки к важнейшей парламентской кампании, когда одним необходимо получать мандаты депутатов Госдумы, другим - избираться в состав регионального законодательного собрания с тем, чтобы в дальнейшем пролонгировать полномочия в Совете Федерации.

В продолжение темы партийной жизни на федеральном уровне - несколько слов о «Яблоке». Статью о предстоящей реформе в этой партии опубликовала «Независимая газета», в ней утверждается, что политкомитет во главе с Григорием Явлинским принял решение о преобразовании организации в «кадровую» политструктуру: она будет закрыта от масс, которым предлагается вступать «всего лишь» в движение сторонников.

Смотрите также Явлинский консервирует «Яблоко» до лучших времен

Как отмечается в статье, в партии ширятся ряды несогласных с идеями вождя, а в ряде Telegram-каналов уже появились материалы о попытках политтехнолога Максима Каца (кстати, недавно побывавшего в нашем городе) устроить в партии переворот благодаря союзу с главным псковским яблочником, экс-кандидатом на пост председателя партии Львом Шлосбергом. Последнего называют «лидером радикального крыла» в партии. Как указано в статье, Каца и Шлосберга обвинили в том, что они, мол, создают в «Яблоке» «теневое правительство». По словам Льва Шлосберга, утверждения о том, что он является «лидером радикального крыла», возглавляет вместе с Максимом Кацем внутрипартийную фронду и «теневое правительство» являются провокацией с целью усилить противостояние внутри организации.

Между тем псковские яблочники готовятся к сентябрьским выборам. Ранее они сообщали, что выдвигают внушительную по количественным показателям команду, правда, почему-то уже во второй раз в этом году игнорируют кампании по выборам глав районов - вначале не выставили кандидата в Печорах, теперь - в Себеже. Кроме того, при знакомстве со списками яблочных кандидатов становится понятно, что проблемы с поиском и выдвижением кандидатур, безусловно, есть, даже в районах так называемой «яблочной аномалии», где по результатам выборов главами стали представители партии. Даже там (скажем, в Новоржевском районе) «Яблоко» представлено на муниципальных выборах, мягко говоря, далеко не везде, что, на мой взгляд, вступает в противоречие с тем, что говорилось яблочниками раньше: дескать, административное давление не позволяет нам выставлять много кандидатов, люди боятся и т. п. - а тут, казалось бы, «яблочные» районы, свои главы, административный ресурс - и всё равно кандидатов мало, что очевидно свидетельствует о степени общественной поддержки этого политического объединения. Проще говоря, не хотят люди идти на выборы - и даже капуста не помогает: это я о байке, услышанной на днях. Рассказывают, что известный гдовский яблочник, фермер Александр Конашенков раздавал капусту тем, кто изъявит желание участвовать в выборах от партии. История выглядит как анекдот, не берусь утверждать, что это правда, однако, как показывает практика, меры дополнительного стимулирования действительно нужны. Без них - туго. Теперь будем наблюдать, как яблочники в этот раз пободаются с единороссами в районах.

Так или иначе, Лев Шлосберг ведет отряд яблочников на выборы, пытаясь упрочить или хотя бы сохранить позиции в районах. Причем делает это в непростых условиях, когда псковское «Яблоко» несет репутационные потери из-за перехода одних своих глав под знамена «Единой России» и скандалов с участием других муниципальных руководителей. Очередная такая новость пришла накануне из яблочного Пустошкинского района. Местные жители - родители школьников написали губернатору Михаилу Ведерникову. Главный смысл этого «крика души»: спасите (это дословно) директора Пустошкинского центра образования Оксану Бугрякову, с которой новая муниципальная власть во главе с членом партии «Яблоко» Светланой Васильковой, судя по всему, не собирается продлевать трудовые отношения. Как говорят в районе, на место руководителя центра образования могут назначить Ирину Ершову, педагога и одновременно депутата от «Яблока» из другого, Новосокольнического, района.

Тем временем прочая псковская несистемная оппозиция занимается перфомансами. Это я перехожу к разговору о субботней акции солидарности с жителями Хабаровска, которая состоялась в Пскове.

Смотрите также Фотофакт: В Пскове кормят голубей в поддержку Хабаровского края

И тут следует сказать, что мы и раньше рассуждали на тему того, перекинется ли протест с Дальнего Востока на другие регионы. При этом отмечали, что у нас эту тему в основном обсуждает околополитическая тусовка в социальных сетях, пишут в анонимных политических телеграм-каналах, и всё. А в реальной жизни никакой активности нет. В субботу попытку провести такую акцию мы увидели. Всё проходило в рамках общероссийского «голубиного флешмоба». В чем его суть? В знак солидарности с Хабаровском, где люди выступают в поддержку арестованного губернатора Фургала, оппозиция призывает жителей различных регионов кормить голубей. Такая нестандартная форма поддержки.

Вот и псковичи вышли к памятнику Кирову. Это чтоб всем было понятно, рядом с Домом Советов - зданием, где находятся органы власти. Акция собрала около 20 человек, среди которых были замечены журналисты, авторы анонимных Telegram-каналов и представители местного штаба Алексея Навального. В рамках акции псковичи выложили из семечек на бордюре фразу со словом «Хабаровск». Всё это, по словам очевидцев, выглядело весьма комично.

А вообще, если проанализировать записи в соцсетях и Telegram-каналах, можно выделить несколько основных точек зрения. Одни - эдакие современные маниловы - не очень понятно, с какой радости, видят в подобных мероприятиях - ни много, ни мало - пробуждение протестной активности: «Ура! Началось! Псковщина просыпается - вот они, предвестники будущих потрясений». Другие, наблюдая за немногочисленностью таких акций и отсутствием интереса к ним у обычных людей, грустят: дескать, увы, никакого отклика призывы выразить солидарность с Хабаровском не находят. Третьи откровенно потешаются над подобными флешмобами и их участниками - вспоминают в этой связи скандально известного акциониста Павленского, когда-то прибившего свои гениталии к брусчатке Красной площади. Так и тут, говорят, глупость и бессмысленная псевдоактивность, не имеющая никакого отношения к реальной политической жизни. Есть и четвертые, кто с удовлетворением фиксируют, что всё спокойно, на призывы оппозиции народ не откликается, и, вообще, упаси нас бог от потрясений - нам нужна великая Россия. «Птичку вам жалко? А двуглавого орла - нет?!».

Напоследок несколько слов об активности представителей региональных отделений других партий. Псковские справедливороссы провели пресс-конференцию и презентовали обновленный офис СР. В очередной раз отмечаем, что лидер организации, депутат Псковской городской думы Олег Брячак стал в последнее время жестче в заявлениях, объектом критики избрал главу Пскова Елену Полонскую, - очевидно, готовится к выборам-2021.

Тем временем псковские коммунисты выиграли суд у Великолукского мясокомбината по статье автора коммунистических газет Олега Дементьева. И это тот нечастый случай, когда юристы псковского обкома КПРФ отработали грамотно. Так бы еще на выборах, когда оппоненты хотят снять «красных» кандидатов.

Что до еще одной парламентской партии - ЛДПР, то тут социологи фиксируют растущий рейтинг партии на фоне хабаровских событий. Жириновский и Ко набирают очки, интересно, что в этом смысле у псковских «соколов Жириновского» и руководителя фракции либерал-демократов в областном Собрании Антона Минакова, который, как мы помним, активно комментировал тему?

Между тем региональный руководитель «Партии роста», постоянный участник выборов на территории Псковской области Игорь Романов отправился в очередное избирательное путешествие - теперь уже в краю себежских озер. Он претендует и на кресло главы муниципалитета, и на табуретку депутата районного Собрания. Поглядим, прилетит ли в регион ранее обещанный Романовым Шнур - музыкант Сергей Шнуров, с недавних пор - член той самой партии деловых людей во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Тут просьба не путать ее с «Партией дела» - совсем другой, типа, политической организацией, существующей уже лет десять. Фамилия у руководителя самая что ни на есть подходящая для «деловой» партии - Бабкин. Лет пять назад он, бизнесмен и начинающий политик, доехал и до Псковской области - причем, побывал тогда не в областном центре, а в «промышленной столице» региона - Великих Луках, что выглядело весьма символичным. И вместе с тогдашним руководителем регионального отделения своей партии Вячеславом Егоровым посетил одно из местных предприятий. Пресс-релиз от «Партии дела» назывался «Новая политическая сила в Псковской области» - впрочем, очевидно, что никакой силой она не стала - ни тогда, ни позднее. Много ли вы о ней слышали - и вообще знаете ли, что есть такая партия? И вот, похоже, предпринимается новая попытка вдохнуть жизнь в этот, не очень понятный, партийный проект. По крайней мере, у «Партии дела» в Псковской области появился новый руководитель, и - «Ба! Знакомые всё лица!» - это Григорий Турчин, депутат Псковской городской Думы, в недавнем прошлом член фракции «Единой России» и экс-кандидат на пост главы города.

«Меня попросили возглавить региональное отделение «Партии дела», и я с удовольствием согласился», - прокомментировал поворот в своей карьере депутат, который раньше говорил, что партийность в гордуме только мешает работе. Вообще отыскать объяснение произошедшему и дать ответ на вопрос, почему деловая партия попросила возглавить ее отделение уважаемого Григория Михайловича, депутата с морским прошлым, - непросто. На поверхности ответы тут не лежат. Так что с нетерпением будем ждать визит в Псков лидера партии Константина Бабкина (полагаю, что перед парламентскими выборами такой вояж состоится) - чтобы выяснить это. Да и вообще интересно будет понаблюдать за общением двух партийных руководителей - Григория Турчина и Константина Бабкина.

- Нормально, Григорий!

- Отлично, Константин!

Всегда актуальным Жванецким и предлагаю закончить сегодняшний обзор политических новостей. Это были «Гонки по вертикали» с Александром Савенко. Всего вам доброго - и будьте здоровы!