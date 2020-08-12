Политика

Псковского депутата настораживает, что в Белоруссии разыгрывается «украинский сценарий»

Главного врача Невельской межрайонной больницы, депутата Псковского областного Собрания Валерия Василевского настораживает, что в Белоруссии разыгрывается так называемый «украинский сценарий». Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове.

«Очень настораживает, что разыгрывается тот же украинский вариант, - отметил он. - Народ подогревается извне, мирные демонстрации и несогласие перерастают в стычки с полицией, разрушаются культурные ценности, наносятся увечья как сотрудникам правоохранительных структур, так и самим протестующим».

По мнению Валерия Василевского, то, что сейчас происходит в Белоруссии - это личное дело граждан республики. При этом депутат напомнил, что смена власти революционным путем приводит к обнищанию народу, и государство откатывается на многие годы назад.

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«Я думаю, что это не только стихийное несогласие народа, а режиссура извне», - добавил он.

Валерий Василевский рассказал, что в Невельской межрайнной больнице работают несколько специалистов, родиной которых является Белоруссия, и которые имеют двойное гражданство. По его словам, подчиненные родом из Белоруссии относятся к действующему президенту Александру Лукашенко «со знаком плюс».