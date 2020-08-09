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Политика

Триумф батьки, или Опасная игра

10.08.2020 14:20|ПсковКомментариев: 0

В минувшее воскресенье в соседней с нами Белоруссии прошли президентские выборы. Едва ли не сразу после закрытия избирательных участков было объявлено о триумфе Александра Лукашенко, после чего в республике вспыхнули массовые акции протеста. Есть задержанные, раненые, сообщают даже об одном погибшем. Милиция использовала против протестующих светошумовые гранаты и водометы. Возбуждены уголовные дела, организаторам и участникам акций грозят крупные тюремные сроки.

Фото: Белта

Первый, сам собой напрашивающийся, комментарий на последние события в Белоруссии: собственно, всего этого и следовало ожидать. Происходящее сейчас в Минске было прогнозируемо до такой степени, что задолго до 9 августа можно было писать болванки новостей на тему выборов и последующих событий. Потом - только подставляй цифры: явка, огромный процент за победителя, голоса за Тихановскую и прочих кандидатов от оппозиции, количество участников акций и задержанных. Всё так и вышло - разве что процент поддержки действующего президента (больше 80 процентов) выше, чем можно было нафантазировать, опираясь на цифры более-менее вменяемых социологических исследований и прогнозы независимых политологов. Но всем было понятно: Лукашенко останется у власти.

Право каждого - видеть во всем этом чудовищные фальсификации на выборах, жестокое полицейское государство, подавление инакомыслия и попытки обнаглевшего диктатора (не то последнего, не то все-таки уже предпоследнего «диктатора Европы») удержаться у власти, либо, напротив, верить в то, что ценящие стабильность, независимость от других государств, ухоженные города и распаханные поля белорусы поддержат своего лидера, поднаторевшего в искусстве хождения между струй и научившегося обращать себе на пользу положение между молотом и наковальней, между Западом и Россией. Кстати, мнения российских политологов разделились - в то время, как одни на все лады развивали тему диктатора и «выжженного поля», другие упражнялись в рассуждениях о разумной политике в интересах населения и выборе народа.

Как по мне, так в любой нормальной стране должна быть сменяемость власти. И второй важный момент: так, с использованием водометов и гранат (пусть и светошумовых), разгонять акции несогласных, «закрывать» оппонентов накануне выборов и задерживать конкурента вместе с сотрудниками штаба в день голосования, еще и интернет вырубать - это, как сейчас модно говорить, зашквар. Раньше как-то обходились без этого.

Фото @onlinerby

При этом главный вопрос - что дальше, как будут развиваться события и в самой Белоруссии, и в ее отношениях с Россией, что для нас, живущих в приграничной Псковской области, особенно важно. Загадывать сейчас, какой из возможных сценариев станет реальностью, достаточно сложно. На фоне уже прозвучавших поздравлений Лукашенко от глав Китая, России, Казахстана западные лидеры уже призвали Минск освободить всех задержанных в ходе выборов, «уважать все права и свободы человека и гражданина», требуют они и всестороннего расследования президентской кампании. Мол, необходимо изучить ход предвыборной борьбы, проведение голосования, определение результатов выборов и события после них, чтобы понять, соответствовали ли они стандартам свободных и демократических выборов.

На память тут, естественно, сразу приходит Украина с ее майданом, сменой власти и государственного курса - демонстративной устремленностью на Запад и уходом от России. На первый взгляд, картины схожие - но и разница более чем очевидна. В отличие от Украины, где к 2013 году уже было сильное ресурсно обеспеченное оппозиционное движение, поддерживаемое крупным бизнесом, оппоненты президента в парламенте и т. д., в Белоруссии ничего этого в настоящее время нет.

И, на мой взгляд, уместнее тут другое сравнение - с Россией. Те же 80 процентов в поддержку режима, десятилетиями несменяемая власть и усталость многих людей от нее, закручивание гаек - но и пресловутая стабильность, инертность и аполитичность масс, голосование из принципа «только не было бы хуже» и т.д. Не будем забывать, что и у нас в свое время происходили события, схожие с теми, что сейчас будоражат Белоруссию. Имею в виду конец 2011-го - начало 2012 годов, когда еще в бытность президента Дмитрия Медведева в крупных российских городах проходили массовые протесты, как реакция на парламентские выборы 2011-го. Чем это закончилось, хорошо известно: закручивание гаек после возвращения Владимира Путина в Кремль, отыгрывание данных обществу послаблений и общее впечатление, передающееся известным: «Весь пар ушел в гудок».

Александр Савенко

Источник: Псковская Лента Новостей
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