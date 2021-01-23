Политика

Михаил Ведерников о незаконном митинге в Пскове: Было 250-300 человек, а не 1000

В несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который недавно состоялся в Пскове, приняли участие 250-300 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«По поводу 1000 человек - рекомендовал бы посмотреть видео, которое есть в открытом доступе, - сказал губернатор, отвечая на вопрос радиослушателя. - Было 250-300 человек, 1000 не было. Есть люди, которые разделяют политические взгляды Алексея Навального, некоторых других политических движений. К сожалению, было большое количество несовершеннолетних, которые пришли просто посмотреть. Людей было не так много».

Губернатор подчеркнул, что каждый гражданин России имеет право выражать свою позицию и отношение к власти. «Я спокойно к этому отношусь», - отметил он и призвал не нарушить решения оперативного штаба. Михаил Ведерников напомнил, что в регионе начала нормализовываться статистика благодаря колоссальному труду многих людей и врачей. «Перечеркивать это такими вещами не нужно», - сказал он.

«Мы видим, как пытались втянуть в процесс школьников Это категорически недопустимо», - сказал глава региона.

Михаил Ведерников уточнил, что, если в начале февраля будет «ровная статистика», возможно ослабление некоторых ограничений и возвращение публичных мероприятий.