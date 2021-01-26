Политика

Михаил Ведерников готов возглавить список «Единой России» на выборах в областное Собрание

Губернатор Михаил Ведерников выразил готовность возглавить список партии «Единая Россия» на выборах в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом он сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Если мне доверят и поступит предложение, готов возглавить список в Псковское областное Собрание», - сказал глава региона.

Также Михаил Ведерников отметил активную, плодотворную и честную работу с нынешним составом регионального парламента.

Напомним, что выборы депутатов Псковского областного Собрания пройдут в сентябре 2021 года.