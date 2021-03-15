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Политика

Псковская партия пенсионеров и Союз пенсионеров договорились о взаимодействии

17.03.2021 18:32|ПсковКомментариев: 0

Председатель правления Псковского регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Михаил Иванов провел встречу с членами регионального отделения Союза пенсионеров России. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

Участники встречи обсудили программу партии пенсионеров, планы на участие в выборах в Государственную Думу и Псковское областное Собрание депутатов. Кроме того, Михаил Иванов проинформировал членов Союза пенсионеров об итогах прошедшей 19 февраля 2021 года Всероссийской конференции «Партия пенсионеров – стратегия для всех поколений».

По итогам встречи участники выразили готовность к взаимодействию в отстаивании интересов старшего поколения.

Теги: #пенсионеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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