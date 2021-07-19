Рейтингомер: второй срок Ведерникова, рекорд Елкина и выборы без Шнура

Как пел когда-то Виктор Цой, «я ждал это время, и вот это время пришло». Вот и псковские журналисты в последние месяцы ожидали заявления Михаила Ведерникова о его собственных планах, имея в виду, что позади осталась половина пятилетнего губернаторского срока, а для любого регионального руководителя это – своеобразный «экватор». После чего традиционно приходит время определяться: тут либо «Операция «Транзит» с последующим переходом на новое место работы, либо подготовка к выборам и новому губернаторскому сроку. Так об этом писали журналисты ПЛН, а Михаил Ведерников всё держал паузу. Прервана она была на минувшей неделе.
-5 Максимально низкую оценку в этот раз не получает никто. Не было такого, чтоб кто-то свалился вдребезги с вертикали власти или откровенно опозорился своими действиями.
-4 Евгений Федоров
Депутат Государственной думы, избранный от ЕР в группе, включающей Псковскую область, нечасто попадает в поле нашего зрения. Но, бывает, случается и такое. Тут, как говорится, редко да метко. То парламентарий неизвестно с чего начинает комментировать итоги визита в Псков высокопоставленного чиновника и поражает бессвязностью рассуждений, демонстрируя полную оторванность от реалий. То господин Федоров срывается с места и едет в Псков, чтобы откомментировать опубликованную на ПЛН статью обозревателя Александра Донецкого с критическими высказываниями в его, депутатский, адрес.
В общем, очень своеобразный персонаж, вот и на минувшей неделе он весьма нетривиально интерпретировал высказывания высшего российского руководства на внешнеполитические темы. И кое-что добавил от себя. Отчего невольно вспомнились герои известной советской комедии. Помните? «Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите». Так вот, Евгений Федоров заявил, что Вильнюс и Одесса ничем не отличаются от Крыма, со всеми вытекающими отсюда последствиями — ну вы понимаете... Впрочем,этим планы парламентария по восстановлению «единого Отечества» не ограничиваются. «Россия плюс Узбекистан – четырёхкратное увеличение качества жизни для всех, потому что возникает новое качество, потому что в этом новом качестве, как и с Белоруссией, Украиной и так далее, мы получаем другую долю мирового экономического пирога», — как сумел завершил полет своей шальной мысли депутат с богатым воображением.
-3 Василий Осипов
Вице-губернатор Псковской области - куратор сфер строительства, дорожного хозяйства и энергетики получает оценку со знаком минус в связи с очередной порцией критики из уст губернатора. За что подчиненных и прочих «ответственных лиц» ругал Ведерников? Как водится, за темпы строительства социального городка под Псковом. Еще за ненадлежащее качество работ по реконструкции улиц Пскова. За постоянные проблемы с электроснабжением. Вообще работа энергетиков на минувшей неделе получила очень низкую оценку.
В общем, пора уже госменеджеру выходить на первый план и показывать себя.
-2 Городские власти Пскова
Не самая светлая полоса наступила в жизни муниципальных чиновников Пскова. Из ряда неприятностей последнего времени особо отмечу две. Во-первых, прокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки по предоставлению квартир сиротам. Так что у этой резонансной истории будет продолжение - доследственная проверка и решение вопроса о возбуждении уголовного преследования по факту наличия в действиях сотрудников администрации признаков преступной халатности.
Во-вторых, городским чиновникам и другим ответственным лицам прилетело со всех сторон из-за задержки подачи воды в минувшие выходные. Как было заявлено губернатором, по данному факту будет проведена служебная проверка.
-1 Игорь Романов
Председатель регионального отделения «Партии Роста» прокомментировал несостоявшееся выдвижение российского рок-музыканта и актера Сергея Шнурова на выборы от ПР в Псковское областное Собрание. Тут вышло, как в известной шутке про издательский трюк, когда на первой странице крупно пишется «Мои встречи с великими...», а ниже - очень мелко: «...и почему они не состоялись». Примерно так и тут.
И теперь главный псковский ростовик в печали. Говорит, «я понимаю, что большая группа населения Псковской области могла бы проголосовать за Шнурова в качестве хайпа - таким образом, можно было бы обеспечить и прохождение порога в 5%». Как говаривал классик, такую песню испортил... И как теперь быть - ума не приложим.
0 Владимир Жилинский
Краткое описание любой избирательной кампании в Псковской области: единороссы начинают первыми и проводят праймериз, у всех не хватает денег и кадров, никаких неожиданностей не происходит, оппозиция загодя объясняет неудачное выступление нечестными правилами игры, а яблочный наблюдатель Жилинский не фиксирует никаких нарушений.
Вот и намедни руководитель движения в защиту прав избирателей «Голос» в Псковской области заверил: никаких замечаний в доагитационный период не возникло, а серьезных нарушений, как в других регионах страны, - не, не было такого.
+1 Михаил Иванов
Экс-председатель облизбиркома, а ныне руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» представил-таки команду кандидатов на выборы. Вопреки некоторым прогнозам и представлению о том, что малым партиям невероятно сложно «закрыть» все одномандатные округа, Партии пенсионеров удалось это сделать. Причем, по словам Михаила Иванова, среди кандидатов есть как люди старшего поколения, так и молодые кандидаты, которым еще нет и сорока.
+2 Игорь Сопов
Избирательная комиссия Псковской области на минувшей неделе провела круглый стол «Наблюдение в Единый день голосования - 2021». Среди участников этого представительного форума был и член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов. Он дал высокую оценку работе облизбиркома. «Псковская избирательная комиссия, как коллегиальный орган, выделяется в лучшую сторону по организации и использованию современных методов реализации избирательных прав граждан, чего нам, может быть, и не достает. Потому что любой государственный орган - это достаточно консервативная организация, которая основана, прежде всего, на законах.
Распространяет это вниз, по своей вертикали, на территориальные комиссии, вплоть до участковых избирательных комиссий, которые сегодня владеют этими инструментами и приемами так называемой цифровой демократии. Это очень импонирует. Потому что сегодня "цифра" должна быть направлена на помощь в реализации прав и свобод граждан, а не выступать инструментом воспрепятствования развития демократических процедур», -заключил член Центризбиркома.
+3 Антон Минаков
Региональный координатор ЛДПР, руководитель партийной фракции в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков продолжает постепенно увеличивать степень активности на старте избирательной кампании. На минувшей неделе главный псковский «либерал-демократ» презентовал положения партийной предвыборной программы, участвовал в работе круглого стола с участием руководитель региональных отделений парламентских партий в прямом радиоэфире «Эхо Москвы» в Пскове, а еще встречал на Псковщине депутата Государственной Думы - куратора нашего региона по партийной линии Антона Морозова. Тут и без всяких пояснений понятно, что у псковских «соколов Жириновского» уже начинается активная фаза избирательной кампании. Приходит время ускоряться.
+4 Александр Козловский
Действующий депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» на минувшей неделе активно работал по муниципальной повестке, совершил ряд поездок по районам и провел там множество встреч с различными категориями населения. И да - Александр Козловский вновь принимал легендарного боксера, коллегу по работе в российском парламенте и друга Николая Валуева. В субботу, 17 июля, оба депутата работали в Себежском районе, в частности, обсуждали экологические проблемы Себежского национального парка.
Для решения ряда проблем необходимо создать специальную комиссию на федеральном уровне, поскольку территория Себежского парка частично располагается в Белоруссии и считается трансграничной.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, Николай Валуев пообещал оказать содействие в решении этого вопроса. Александр Козловский поддержал его.
+5 Борис Елкин
Псковская городская Дума согласовала назначение председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству на пост первого заместителя главы администрации Пскова.
Глава городской администрации Александр Братчиков уточнил, что Борис Елкин будет курировать социальную сферу. А сам свежеиспеченный муниципальный управленец выразил благодарность депутатскому корпусу за оказанную поддержку. «Нас ждут большие дела», - пообещал он.
Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.
Господин Рейтингомер