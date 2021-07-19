Политика

Рейтингомер: второй срок Ведерникова, рекорд Елкина и выборы без Шнура

Как пел когда-то Виктор Цой, «я ждал это время, и вот это время пришло». Вот и псковские журналисты в последние месяцы ожидали заявления Михаила Ведерникова о его собственных планах, имея в виду, что позади осталась половина пятилетнего губернаторского срока, а для любого регионального руководителя это – своеобразный «экватор». После чего традиционно приходит время определяться: тут либо «Операция «Транзит» с последующим переходом на новое место работы, либо подготовка к выборам и новому губернаторскому сроку. Так об этом писали журналисты ПЛН, а Михаил Ведерников всё держал паузу. Прервана она была на минувшей неделе.

Комментируя некие вбросы в блогосфере на тему перехода на работу в Москву, глава области заявил: если люди поддержат, пойду на второй срок.

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Ну да это дело будущего, а пока губернатор устраивал нагоняи и жестко критиковал - причем, досталось многим. За тем, в чью сторону полетели критические стрелы, кто успел увернуться, а кто - нет, внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Естественно, не остались без его внимания и другие политические новости. Как обычно, свои субъективные оценки псковским партийцам, чиновникам, общественникам и прочим публичным персонам наш правдоруб выставляет по пятибалльной шкале. Высказывая собственное мнение, он отмечает плюсиком активность, имевшую положительный эффект. Как нетрудно догадаться, минус - это провалы, ошибки и поражения.

-5 Максимально низкую оценку в этот раз не получает никто. Не было такого, чтоб кто-то свалился вдребезги с вертикали власти или откровенно опозорился своими действиями.

-4 Евгений Федоров

Депутат Государственной думы, избранный от ЕР в группе, включающей Псковскую область, нечасто попадает в поле нашего зрения. Но, бывает, случается и такое. Тут, как говорится, редко да метко. То парламентарий неизвестно с чего начинает комментировать итоги визита в Псков высокопоставленного чиновника и поражает бессвязностью рассуждений, демонстрируя полную оторванность от реалий. То господин Федоров срывается с места и едет в Псков, чтобы откомментировать опубликованную на ПЛН статью обозревателя Александра Донецкого с критическими высказываниями в его, депутатский, адрес.

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В общем, очень своеобразный персонаж, вот и на минувшей неделе он весьма нетривиально интерпретировал высказывания высшего российского руководства на внешнеполитические темы. И кое-что добавил от себя. Отчего невольно вспомнились герои известной советской комедии. Помните? «Когда вы говорите, Иван Васильевич, впечатление такое, что вы бредите». Так вот, Евгений Федоров заявил, что Вильнюс и Одесса ничем не отличаются от Крыма, со всеми вытекающими отсюда последствиями — ну вы понимаете... Впрочем,этим планы парламентария по восстановлению «единого Отечества» не ограничиваются. «Россия плюс Узбекистан – четырёхкратное увеличение качества жизни для всех, потому что возникает новое качество, потому что в этом новом качестве, как и с Белоруссией, Украиной и так далее, мы получаем другую долю мирового экономического пирога», — как сумел завершил полет своей шальной мысли депутат с богатым воображением.

-3 Василий Осипов

Вице-губернатор Псковской области - куратор сфер строительства, дорожного хозяйства и энергетики получает оценку со знаком минус в связи с очередной порцией критики из уст губернатора. За что подчиненных и прочих «ответственных лиц» ругал Ведерников? Как водится, за темпы строительства социального городка под Псковом. Еще за ненадлежащее качество работ по реконструкции улиц Пскова. За постоянные проблемы с электроснабжением. Вообще работа энергетиков на минувшей неделе получила очень низкую оценку.

Не то, чтобы «прилетало» тут конкретно вице-губернатору (вернее, традиционно «прилетает» не одному ему), но, как уже было сказано, именно господин Осипов отвечает за строительство, дороги, энергетику и несколько других сфер, где, мягко говоря, положение далеко от идеального.

В общем, пора уже госменеджеру выходить на первый план и показывать себя.

-2 Городские власти Пскова

Не самая светлая полоса наступила в жизни муниципальных чиновников Пскова. Из ряда неприятностей последнего времени особо отмечу две. Во-первых, прокуратура направила в Следственный комитет материалы проверки по предоставлению квартир сиротам. Так что у этой резонансной истории будет продолжение - доследственная проверка и решение вопроса о возбуждении уголовного преследования по факту наличия в действиях сотрудников администрации признаков преступной халатности.

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Во-вторых, городским чиновникам и другим ответственным лицам прилетело со всех сторон из-за задержки подачи воды в минувшие выходные. Как было заявлено губернатором, по данному факту будет проведена служебная проверка.

-1 Игорь Романов

Председатель регионального отделения «Партии Роста» прокомментировал несостоявшееся выдвижение российского рок-музыканта и актера Сергея Шнурова на выборы от ПР в Псковское областное Собрание. Тут вышло, как в известной шутке про издательский трюк, когда на первой странице крупно пишется «Мои встречи с великими...», а ниже - очень мелко: «...и почему они не состоялись». Примерно так и тут.

По словам Романова, переговоры велись и с самим Шнуровым, и с руководством партии - и всё для того, чтобы звезда федерального масштаба стала лидером списка на региональных выборах. Но, увы, что-то там не срослось.

И теперь главный псковский ростовик в печали. Говорит, «я понимаю, что большая группа населения Псковской области могла бы проголосовать за Шнурова в качестве хайпа - таким образом, можно было бы обеспечить и прохождение порога в 5%». Как говаривал классик, такую песню испортил... И как теперь быть - ума не приложим.

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0 Владимир Жилинский

Краткое описание любой избирательной кампании в Псковской области: единороссы начинают первыми и проводят праймериз, у всех не хватает денег и кадров, никаких неожиданностей не происходит, оппозиция загодя объясняет неудачное выступление нечестными правилами игры, а яблочный наблюдатель Жилинский не фиксирует никаких нарушений.

Живи еще хоть четверть века - всё будет так.

Вот и намедни руководитель движения в защиту прав избирателей «Голос» в Псковской области заверил: никаких замечаний в доагитационный период не возникло, а серьезных нарушений, как в других регионах страны, - не, не было такого.

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+1 Михаил Иванов

Экс-председатель облизбиркома, а ныне руководитель регионального отделения «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» представил-таки команду кандидатов на выборы. Вопреки некоторым прогнозам и представлению о том, что малым партиям невероятно сложно «закрыть» все одномандатные округа, Партии пенсионеров удалось это сделать. Причем, по словам Михаила Иванова, среди кандидатов есть как люди старшего поколения, так и молодые кандидаты, которым еще нет и сорока.

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+2 Игорь Сопов

Избирательная комиссия Псковской области на минувшей неделе провела круглый стол «‎Наблюдение в Единый день голосования - 2021». Среди участников этого представительного форума был и член Центральной избирательной комиссии России Игорь Борисов. Он дал высокую оценку работе облизбиркома. «Псковская избирательная комиссия, как коллегиальный орган, выделяется в лучшую сторону по организации и использованию современных методов реализации избирательных прав граждан, чего нам, может быть, и не достает. Потому что любой государственный орган - это достаточно консервативная организация, которая основана, прежде всего, на законах.

Мы также нуждаемся в новых инициативах, в новых способах поддержки той же реализации политических прав и свобод граждан. Активно пользуется этими инструментами Избирательная комиссия Псковской области.

Распространяет это вниз, по своей вертикали, на территориальные комиссии, вплоть до участковых избирательных комиссий, которые сегодня владеют этими инструментами и приемами так называемой цифровой демократии. Это очень импонирует. Потому что сегодня "цифра" должна быть направлена на помощь в реализации прав и свобод граждан, а не выступать инструментом воспрепятствования развития демократических процедур», -заключил член Центризбиркома.

+3 Антон Минаков

Региональный координатор ЛДПР, руководитель партийной фракции в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков продолжает постепенно увеличивать степень активности на старте избирательной кампании. На минувшей неделе главный псковский «либерал-демократ» презентовал положения партийной предвыборной программы, участвовал в работе круглого стола с участием руководитель региональных отделений парламентских партий в прямом радиоэфире «Эхо Москвы» в Пскове, а еще встречал на Псковщине депутата Государственной Думы - куратора нашего региона по партийной линии Антона Морозова. Тут и без всяких пояснений понятно, что у псковских «соколов Жириновского» уже начинается активная фаза избирательной кампании. Приходит время ускоряться.

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+4 Александр Козловский

Действующий депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» на минувшей неделе активно работал по муниципальной повестке, совершил ряд поездок по районам и провел там множество встреч с различными категориями населения. И да - Александр Козловский вновь принимал легендарного боксера, коллегу по работе в российском парламенте и друга Николая Валуева. В субботу, 17 июля, оба депутата работали в Себежском районе, в частности, обсуждали экологические проблемы Себежского национального парка.

Мероприятие было посвящено вопросам развития особо охраняемых природных территорий федерального значения на территории Псковской области.

Для решения ряда проблем необходимо создать специальную комиссию на федеральном уровне, поскольку территория Себежского парка частично располагается в Белоруссии и считается трансграничной.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, Николай Валуев пообещал оказать содействие в решении этого вопроса. Александр Козловский поддержал его.

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+5 Борис Елкин

Псковская городская Дума согласовала назначение председателя областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству на пост первого заместителя главы администрации Пскова.

15 июля кандидатуру Бориса Елкина в ходе тайного голосования поддержали все присутствующие на сессии депутаты - 24. И это, можно сказать, рекорд.

Глава городской администрации Александр Братчиков уточнил, что Борис Елкин будет курировать социальную сферу. А сам свежеиспеченный муниципальный управленец выразил благодарность депутатскому корпусу за оказанную поддержку. «Нас ждут большие дела», - пообещал он.

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер