Политика

Реальные пацаны

Псковская Лента Новостей продолжает реализацию информационно-аналитического проекта «Навстречу урнам. Парламентский марафон-2021», посвященного выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания депутатов.

Ранее мы рассмотрели ситуацию на старте избирательной кампании, напомнили читателям историю парламентских выборов в нашем регионе, а также проанализировали ресурсную обеспеченность и состав команд кандидатов « ЕДИНОЙ РОССИИ » и КПРФ.

Сегодня в центре внимания - ЛДПР и «Справедливая Россия». Партии, которые традиционно исполняют в российской политике особую роль, можно даже сказать, у них особая миссия. Как известно, у нас есть партия власти, вот уже два десятилетия проводящая политику президента Владимира Путина; есть непримиримая оппозиция, которая всегда и во всем против; а есть партии, гибко выстраивающие свою линию и решающие собственные локальные задачи. Они используют различные тактические приемы, где-то критикуют власть, но в главном поддерживают ее, при этом придавая политическому процессу легитимность и представительность. Являясь достаточно важным элементом политической системы, такие партии, как ЛДПР и «Справедливая Россия», обеспечивают необходимый баланс сил - и власть это, безусловно, ценит (одним из доказательств чего может служить тот факт, что правящая партия периодически дает представителям системной оппозиции провести свои законопроекты).

Кто-то назовет такую линию «системной оппозиции» «игрой на подыгрыше» и навесит на жириновцев с эсерами обидные ярлыки, кто-то наоборот скажет, что это - эффективная стратегия, действенный способ достижения реальных целей, и уж точно ничего постыдного в этом нет - подобную картину можно наблюдать во многих других странах, где придерживающиеся такой тактики партии десятилетиями представлены в парламентах и играют заметную роль в политике. Так происходит и у нас - как на федеральном уровне, так и на региональном. Псковские отделения этих партий во главе с Антоном Минаковым (ЛДПР) и Олегом Брячаком (СР) - наглядный тому пример.

Есть такая профессия...

Жесткая критика правящей партии, и вместе с тем крайне комплиментарные оценки в адрес ее лидеров, в том числе псковского губернатора Михаила Ведерникова, ведущего команду единороссов на выборы в региональный парламент - кому-то совмещение такой, на первый взгляд, несовместимой риторики у представителя оппозиции может показаться невозможным, эдаким политическим оксюмороном. Однако это - реальность, и лидер псковских эсеров Олег Брячак раз за разом это подтверждает. За последнее десятилетие региональное отделение «Справедливой России» не раз демонстрировало, что может быть разным. Может являться как «стратегическим союзником» областного руководства, так и находиться к нему в жесткой оппозиции - достаточно вспомнить, как всего несколько лет назад главный псковский эсер совершал постоянные выпады в адрес тогдашнего главы региона Андрея Турчака, устраивал шумные демарши и размещал на центральных площадях Пскова антигубернаторские баннеры. К слову, именно этой своей, крайне критической по отношению к прежнему областному руководству, позицией Олег Брячак до сих пор объясняет возникшие у него проблемы с законом. При этом лидер псковских эсеров со своей переменчивой позицией откровенно раздражает многих своих коллег - как из партии власти, так и представителей оппозиции.

История взаимоотношений династии Брячаков с командой Андрея Турчака знала разные периоды. На фото: экс-губернатор вручает Олегу Брячаку «Орден милосердия» за участие в благотворительной деятельности. 2011 год

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Как бы то ни было, с момента смены губернатора в 2017 году псковские эсеры демонстрируют свою лояльность (при этом, как и на федеральном уровне, они жестко критикуют ЕР), не устают посылать в сторону Дома Советов «лучи поддержки», подтверждением чему служит позиция партии на важнейших выборах в нашем регионе. Напомню, что в 2018 году эсеры не стали выдвигать своего кандидата на губернаторскую кампанию, фактически не участвуют в имеющих значение для власти выборах в муниципалитетах, а на нынешних выборах депутатов областного Собрания собирались включить в тройку лидеров своего списка на потенциально проходное второе место близкого к губернаторской команде директора компании «Псковжилстрой» Владислава Абрамова. Правда, в последний момент федеральное руководство партии во главе с Сергеем Мироновым приняло другое решение, и псковские эсеры были вынуждены исполнить волю Москвы: на первую позицию в списке поставили известную советскую и российскую актрису, депутата Госдумы Елену Драпеко. Кроме нее, в тройку вошли Олег Брячак и руководитель фракции СР в областном Собрании Наталья Тудакова. Абрамов же был отправлен в одну из территориальных групп кандидатов.

На фото (слева направо): Владислав Абрамов, Олег Брячак, депутат Госдумы Игорь Ананских и Наталья Тудакова на региональной конференции «Справедливой России - Патриоты - За правду»

Очевидно, что демонстрация лояльности региональной власти должна обеспечить эсерам если уж не режим наибольшего благоприятствования на выборах, то, по крайней мере, беспроблемное прохождение всей дистанции избирательного забега, в том числе партийными кандидатами в одномандатных избирательных округах. Как и обещали, эсеры «закрыли» все 13 округов. При этом команда кандидатов от партии весьма эклектична. Здесь как члены СР с многолетним стажем, так и новички, представители иных политических групп. Следует напомнить, что в ходе предыдущего избирательного цикла в рядах кандидатов от партии в Псковской области оказались те, кого в СМИ принято называть членами «команды Михаила Гавунаса». Одним из них был экс-депутат областного Собрания Павел Николаев, участвовавший в выборах, но депутатского мандата не получивший. Сейчас такого неформального объединения, как «группа Гавунаса», на выборах вроде бы нет, однако Павел Николаев вновь представляет партию в одномандатном избирательном округе №2. Единого мнения относительно причин его появления в списке кандидатов от СР у наблюдателей нет. К слову, еще один представитель «команды Михаила Гавунаса», директор печорского завода «Евро-Керамика» действующий депутат областного Собрания от «Справедливой России» Владимир Панченко сейчас идет на выборы в рядах КПРФ, коммунисты отдали ему третье место в общеобластной части списка своих кандидатов.

На фото: экс-депутат областного Собрания Павел Николаев и региональный парламентарий от «Справедливой России», ныне один из лидеров списка кандидатов КПРФ Владимир Панченко на заседании областного Собрания.

Говоря о кандидатах от СР, отмечу и выдвижение в одномандатном избирательном округе №8 небезызвестного профсоюзного деятеля, казака Игоря Иванова. За многие годы присутствия в региональной политической жизни он сменил множество объединений, не так давно оказался в партии Захара Прилепина «За правду» и «достался» Олег Брячаку в результате объединения эсеров с малыми партиями.

Что касается ЛДПР и формата взаимодействия этой партии с региональным руководством, то по сравнению с эсерами «соколы Жириновского» настроены куда более критично. Уроки Владимира Жириновского - непревзойденного мастера такой оппозиционной политики - хорошо усвоены местными партийцами. Либерал-демократы достаточно критичны, постоянно нападают на единороссов, бьют по чиновничеству, вспоминают все непопулярные реформы последних лет. И в этом смысле весьма показательны заявления Антона Минакова на «круглом столе» в радиоэфире с участием руководителей региональных отделений партий, и его недавнее интервью «Эхо Москвы» в Пскове. За полчаса в прямом эфире лидер псковских либерал-демократов, как говорится, вспомнил всё - от пенсионной реформы до непрекращающегося роста цен на продукты питания.

Статус лидера фракции парламентской партии позволяет Антону Минакову вести диалог с властью. На фото: депутат от ЛДПР с губернатором Михаилом Ведерниковым, руководителем аппарата администрации области Сергеем Дмитриевым и спикером регионального парламента Александром Котовым

В этом плане руководители отделений ЛДПР мало чем отличаются от яблочников, коммунистов и даже радикальных представителей несистемной оппозиции; у части избирателей создается ощущение, что они реально оппозиционно настроены, готовы «больно вдарить» по режиму и распространить на всю страну процесс «хабаровизации» (под этим определением понимается «выпиливание» единороссов из органов власти). Впрочем, другая часть электората, слушая зажигательные речи представителей этих партий, задается вопросами о мотивах их голосования по ключевым вопросам и поддержки власти, после чего приходит к выводам о выполнении ими той самой особой функции. Двойственность этого положения несет в себе как плюсы, главные из которые уже были указаны, так и минусы - в контексте разговора о выборах особенно важен тот момент, что это положение не позволяет партиям рассчитывать на то, что удастся аккумулировать протестный электорат или, по крайней мере, его значительную часть.

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Плюсы и минусы

Впрочем, двойственным положением и связанными с этим сложностями список проблем ЛДПР и СР точно не ограничивается. Говоря о ресурсной базе, следует отметить, прежде всего, тот факт, что здесь очень много серьезных проблем - это касается и финансовых, и организационных, и информационных, и иных ресурсов.

Следует отметить, что свою ресурсную базу псковские эсеры и «либерал-демократы» формируют абсолютно по-разному. Если Олег Брячак опирается прежде всего на собственные возможности, то местные «соколы Жириновского» - на ресурсы ЛДПР.

Отдельно остановлюсь на отсутствии в рядах партий ярких харизматичных лидеров и очевидном кадровом дефиците, подтверждение чему легко найти в списках кандидатов от партий на выборах в региональный парламент. Справедливости ради скажу, что проблема короткой кадровой скамейки характерна для абсолютного большинства политических сил (если не сказать - для всех), ЛДПР и СР - не исключение. По мнению независимых наблюдателей, в списке кандидатов практически нет широко известных, авторитетных людей, которые имели бы хоть сколько-нибудь серьезные основания рассчитывать на успех в одномандатных избирательных округах.

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Отдавая должное тому, партии «закрыли» все одномандатные округа и в целом ряде случаев делают ставку на молодежь, отмечу, что имена абсолютного большинства из кандидатов мало известны избирателям, эти люди объективно не являются лидерами общественного мнения, слабо ресурсно обеспечены - в условиях конкуренции в укрупненных одномандатных округах (некоторые из них включают в себя три, а то и четыре района) рассчитывать на успех им не приходится. Весь расчет тут на партийные списки. Только так могут быть выполнены задачи на выборы. А они у эсеров, и у либерал-демократов по сути одинаковые. По мнению наблюдателей, задача - минимум - преодолеть по итогам голосования пятипроцентный барьер и, соответственно, быть представленными в Собрании следующего созыва. Очевидно, что задача эта более чем выполнимая - как говорится, партийный бренд вам в помощь, а ЛДПР - еще и популярность Жириновского. Как и прежде, лидер «либерал-демократов» возглавил список партии на выборах в Псковский региональный парламент, в тройку лидеров также вошли действующие депутаты Антон Минаков и Сергей Литвиненко.

На фото: Владимир Жириновский, Антон Минаков и Сергей Литвиненко

Если же говорить о задаче - максимум, то это - такие итоги голосования, которые позволят говорить о фракциях ЛДПР и СР, не применяя определение «человек-фракция». То есть проведение в Собрание двух или более своих депутатов будет для каждой из партий успехом - и здесь следует учитывать, что общее количество депутатов областного Собрания сокращено с 44 до 26.

Повторюсь: решение задач связано с партийными списками, бороться за мандаты в одномандатных округах и эсерам, и жириновцам будет сложно, шансов на победу в укрупненных округах, где уже давно работают единороссы и есть кандидаты от оппозиционных партий, - немного. Если все-таки выделить округ, где та же ЛДПР может на что-то претендовать, - это округ №13 (Невельский, Пустошкинский и Себежский районы). Здесь партию представит экс-кандидат на пост главы Себежского района Алексей Харлашин, который благодаря скандалу на прошлогодних выборах обрел чуть ли не всероссийскую известность.

На фото: член ЛДПР из Себежского района Алексей Харлашин

По крайней мере, Владимир Жириновский, лично участвовавший в решении вопроса о восстановлении кандидата, неоднократно комментировал сложившуюся в Себеже ситуацию в федеральных СМИ, и на ее примере рассуждал о приемах, применяемых против кандидатов от ЛДПР. Как говорят в партии, вопрос с выборами главы Себежского района не закрыт до сих пор, продолжается судебная тяжба, и жириновцы собираются бороться до конца. Лидер партии держит ситуацию на контроле.

Соперничать Харлашину предстоит с Виктором Иващенко («Единая Россия»), молодым коммунистом из Невеля Николаем Пилипенко (КПРФ), директором АО ПЗР Плескава Виталием Федоровым, а также с депутатом Невельского районного собрания Андреем Вихманом («Яблоко»).

Еще один одномандатный округ, где у представителей оппозиции, на мой взгляд, есть шансы - №2, на территории Пскова. За голоса жителей Запсковья будут бороться врач Елена Лунгу («Единая Россия»), действующие депутаты областного Собрания Артур Гайдук («Яблоко») и Дмитрий Михайлов (КПРФ). Любопытно, что ЛДПР отправила в эту «группу смерти» юную помощницу регионального координатора партии по работе с молодежью Алену Васильеву. В одном городском округе встретятся два действующих депутата - кандидата в депутаты Госдумы по псковскому одномандатному округу.

Депутат областного Собрания от ЛДПР Юрий Павлинов

К слову, дуэлей действующих парламентариев намечается несколько, в частности, член фракции ЛДПР в областном Собрании Юрий Павлинов в округе №6 (Великие Луки) будет бороться с коллегой Еленой Даньшовой («Единая Россия»). Ну а Антон Минаков выдвинут в третьем округе, где баллотируются два муниципальных руководителя - глава администрации Пскова Александр Братчиков (ЕР) и замглавы города Александр Баев (КПРФ). Напомню, что региональный координатор ЛДПР представит партию и на выборах в Госдуму по одномандатному округу №148 (Псковская область). Очевидно, что результат, полученный ЛДПР по итогам парламентской кампании, очень важен для Антона Минакова в плане перспектив продвижения в партии и, возможно, получения в будущем мандата депутата ГД.

Подробнее о раскладах в одномандатных округах читайте в ближайшее время в материале ПЛН.

Остается добавить, что выборы депутатов Псковского областного Собрания проводятся параллельно с парламентской кампанией. Не вызывает сомнений, что целому ряду партий это на руку. На результаты в регионе может повлиять федеральная кампания, речь здесь, прежде всего, о поддержке в виде агитации и дебатов на федеральных телеканалах с участием лидеров политобъединений, претендующих на мандаты депутатов Государственной Думы. Что бы там ни говорили о «кризисе жанра» теледебатов, значительная часть избирателей страны так или иначе следит за ними - тем более это вызывает у людей интерес, когда встречи политиков превращаются в шоу с яркими эмоциями, переходом на личности, слезами в студии и т. п. Всё это активно обсуждается в народе, вне всяких сомнений, влияет на настроения и, соответственно, на итоги голосования — так что предстоящий в августе-сентябре месячник агитации, пропаганды, материализации духов и раздачи слонов на ТВ наверняка пойдет на пользу оппозиции на местах. Особые надежды у ЛДПР здесь на своего вождя — не секрет, что интерес к его чудачествам за несколько десятилетий подугас, накопилась определенная усталость, многие полагают, что Жириновский уже не тот — нет былой яркости и безбашенности, однако он не раз доказывал, что удивлять не разучился и накануне значимых выборов знает как подогреть интерес к партии. Что до «Справедливой России — За правду», то тут на авансцену, вполне вероятно, будет выведен свежеиспеченный эсер, до недавнего времени лидер партии «За правду», писатель Захар Прилепин — человек достаточно яркий и за словом в карман не лезущий. Возможно, его зажигательная риторика отчасти компенсирует традиционные проблемы Миронова и Ко с невнятностью идеологических положений и отсутствием среди партийцев ярких спикеров.

В заключение, не боясь ошибиться, сделаем прогноз: и ЛДПР, и «Справедливая Россия», уже давно присутствующие на политической сцене, встроенные в систему и обладающие хорошо известными избирателям брендами, гарантированно окажутся и в Государственной Думе, и в Псковском областном Собрании депутатов следующего созыва. По некоторым прогнозам, и эсеры, и «либерал-демократы» могут получить на выборах поддержку в районе восьми процентов, что может обеспечить каждой из политических партий по два мандата в региональном парламенте следующего созыва. Однако каким будет их представительство в законодательных органах во многом зависит от них самих - от того, насколько эффективно удастся провести избирательную кампанию в оставшиеся до голосования пару месяцев, и сумеют ли эти парламентские партии дать ответ на стоящие перед ними вызовы и угрозы - прежде всего, те, что были обозначены в данном материале. Псковская Лента Новостей продолжит внимательно наблюдать за ходом кампании и обязательно вернется к этой теме в будущем.

Александр Савенко