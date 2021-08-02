Политика

Партия «Яблоко» обжалует исключение двух кандидатов из единого списка в региональный парламент

Решение регионального избиркома, который снял с выборов в Псковское областное Собрание депутатов лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга и члена регионального совета отделения партии Николая Кузьмина будет обжаловано в Псковском областном суде. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии со ссылкой на Льва Шлосберга.

«Партия "Яблоко" окажет Льву Шлосбергу и Николаю Кузьмину всю необходимую поддержку», - говорится в сообщении.

Решение об исключении названных выше представителей партии «Яблоко» из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания седьмого созыва облизбирком принял сегодня, 3 августа. «В результате проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах, включенных в указанный единый список кандидатов, была установлена причастность кандидатов к деятельности общественного объединения, осуществляющего экстремистскую деятельность», - указали в облизбиркоме.