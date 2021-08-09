Политика

В «Яблоке» не согласны со снятием Шлосберга с выборов в Госдуму

Председатель федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский не согласен с решением Московского городского суда о снятии Льва Шлосберга с выборов в Госдуму по одномандатному округу №207. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«3 августа окружная избирательная комиссия зарегистрировала Льва Шлосберга кандидатом в депутаты по 207 одномандатному округу. 5 августа Центральная избирательная комиссия приняла решение о его регистрации кандидатом по единому избирательному списку партии "Яблоко". Это означает, что Министерство юстиции не установило никаких фактов, на основании которых Шлосберг может быть лишен пассивного избирательного права», - сказал Григорий Явлинский.

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Он отметил, что административное дело, на основании которого Льва Шлосберга можно было бы не допустить до выборов, государственными органами не инициировалось, судом не рассматривалось.

«Партия "Яблоко" никогда не согласится с его снятием с выборов и будет обжаловать это решение во всех инстанциях», - добавил Григорий Явлинский.