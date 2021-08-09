Политика

Лев Шлосберг считает себя кандидатом до получения решения суда

«Я остаюсь кандидатом», - заявил депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг в эфире радиостанции «Эхо Москвы» 10 августа в программе «Утренний разворот».

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«Московский городской суд вчера в скоропостижном процессе который длился не очень долго, принял решение об отмене моей регистрации кандидата по 207-му одномандатном округу по иску очень своеобразного кандидата – скажу мягко - от партии "Зеленые" который, естественно, отсутствовал в судебном процессе», - сообщил Лев Шлосберг.

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Он заявил, что данное решение суда не вступило в законную силу, оно может быть обжаловано в течение пяти дней, и это будет сделано. «Но при этом у нас нет на руках текста решения суда до сих пор. Суд вчера смог огласить только резолютивную часть решения и, очевидно, это решение сейчас пишется. Я предполагаю, что даже не в две руки и хорошо если не в четыре», - сказал во время утреннего эфира Лев Шлосберг.

«На данную минуту мы не можем сказать, что написано в судебном решении. Опыт взаимодействия с судами, показывает, что комментировать можно только то, что подписала судья. А судья пока что ничего не подписала», - сказал он.

По словам Шлосберга, отсутствует мотивировочная часть решения суда, есть только решение об отмене регистрации. «Это решение не прекращает мой статус», - сказал он. Сейчас он остается действующим кандидатом в депутаты Госдумы по одномандатном округу и в составе единого списка. Также он является кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания депутатов.