Политика

Решением суда Николая Кузьмина сняли с выборов в Псковское областное Собрание

Псковский областной суд своим решением снимает выдвинутого Псковским региональным отделением партии «Яблоко» Николая Кузьмина с выборов в Псковское областное Собрание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

«Решением суда административный иск Д. В. Малышева (Джемала Малышева, кандидата от "Партии пенсионеров" - ред.) удовлетворен. Постановление территориальной избирательной комиссии города Пскова о регистрации Н. А. Кузьмина кандидатом в депутаты Псковского областного Собрания депутатов признано незаконным», - говорится в сообщении.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано в установленном законом порядке.