Политика

Александр Котов проголосовал на выборах в региональный парламент и Госдуму

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов проголосовал на выборах в региональный парламент и Госдуму сегодня, 17 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Как председатель Собрания депутатов VI созыва, завершающего свою работу, очень надеюсь, что будет избран депутатский корпус, способный принимать взвешенные решения, которые важны здесь и сейчас, которые будут работать на перспективу», - отметил он.

Александр Котов выразил надежду, что в новом созыве будет не просто парламентская трибуна для популистов, а орган власти, способный принимать решения, которые важны для жителей региона, и способный решать проблемы, которые звучали на встречах в избирательных округах.

«Очень рассчитываю, что на выборы придет наш избиратель, который способен отличить реальные дела от пустых разговоров, который ценит ответственный подход», - резюмировал он.

Александр Котов сделал свой выбор на избирательном участке в средней школе №3 в микрорайоне Овсище города Пскова.

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Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.