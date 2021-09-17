Политика

Первые избиратели сделали свой выбор в районах Псковской области. ФОТО

Первые избиратели проголосовали на выборах в районах Псковской области сегодня, 17 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Так, в УИК №220 проголосовала один старейших избирателей — 90-летняя женщина.

Молодежь также заинтересована в исходе голосования, представители молодого поколения пришли сегодня в УИК №348.

Голосуют и военные, они пришли, в частности, на избирательный участок №569. Также в голосовании в районах участвуют депутаты городских поселений и главы волостей.

УИК №531

Кроме того, в регионе проходит выездное голосование.

УИК №354

За процессом следят подготовленные наблюдатели.

Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзор. Каждый избиратель проходит термометрию и получает индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и сотрудники избиркомов.

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Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.

Сегодня, 17 сентября, в 8.00 открылись 609 избирательных участков. По состоянию на 8 утра 17 сентября в Псковской области зарегистрировано по федеральному округу 517 тыс. 3 избирателя, по выборам в Псковское областное Собрание депутатов - 514 тыс. 607 человек. Все избиратели имеют право принять участие в выборах.