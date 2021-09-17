Политика

«Это наш гражданский долг»: Юрий Сорокин проголосовал на выборах 17 сентября

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин проголосовал на выборах в региональный парламент и Госдуму сегодня, 17 сентября. На участок в среднюю школу №4 в Пскове он пришел вместе с супругой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сколько себя помню, я всегда участвовал в выборах, поэтому считаю, что, когда объявляются дни голосования, нужно обязательно идти. Это наш гражданский долг — высказать свою позицию, выбрать нужную партию, нужных кандидатов, которые потом станут депутатами. Я думаю, что в этом году, когда мы впервые проводим эксперимент кумулятивного голосования, это полезно для всех мероприятий, потому что у всех дни распределены, и теперь у нас есть возможность прийти в пятницу, можем прийти в субботу, можем — в воскресенье. Я уверен, что так легче построить свои планы на ближайшие выходные дни. Сегодня пятница, и я выбрал этот день, а воскресенье буду свободен — отдыхать и ждать результатов выборов», — прокомментировал Юрий Сорокин.

Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.