Политика

Депутат Госдумы Александр Козловский проголосовал с семьей в Великих Луках

Сегодня, 17 сентября, депутат Государственной Думы Александр Козловский вместе с семьей принял участие в Едином дне голосования. На избирательный участок на базе лицея № 10 парламентарий пришел вместе с супругой Жанной и детьми Павлом, Анастасией и Кириллом, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата.

«Уже становится доброй традицией голосовать всей семьей», - сказал Александр Козловский и отметил важность многодневного голосования. - В этом году у нас есть три для голосования. Мы с семьей воспользовались этой возможностью и пришли на избирательный участок в первый день».

Как отметил депутат Госдумы, выборы - это возможность для каждого гражданина высказать свою позицию и выбрать своего кандидата. «Я проголосовал за стабильность, за будущее, за те проекты, которые реализуются на территории Псковской области и которые предстоит реализовать на благо граждан, на благо земляков», - добавил Александр Козловский.

Свой выбор сегодня сделали также супруга депутата Жанна и старшие дети Павел и Анастасия. Как рассказала Анастасия, о выборах она знает с самого детства: родители рассказывали о важности этого процесса. Поэтому с 18 лет активно пользуется своим избирательным правом. «Участие в выборах позволяет гражданам выразить свою гражданскую позицию. Голосуя, мы не только выбираем достойного, по нашему мнению, кандидата, но и влияем на наше будущее и на будущее нашей страны», - поделилась Анастасия Козловская.