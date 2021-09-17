Политика

Олег Брячак назвал организацию избирательного процесса «близкой к идеалу»

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» Олег Брячак проголосовал на выборах в Псковское областное Собрание и в Государственную Думу сегодня, 17 сентября.

Депутат сделал свой выбор на избирательном участке в школе №12. По его мнению, организация избирательного процесса «близка к идеалу», пишет «МК в Пскове». Олег Брячак уточнил, что наблюдатели от партии «Справедливая Россия — За правду» работают практически на всех участках, пока никаких замечаний и нарушений не выявлено.

Олег Брячак также назвал плюсы трехдневного голосования. «Важность проведения такого голосования заключается в снижении риска заразиться коронавирусной инфекцией. Кроме того, за три дня сможет проголосовать больше людей, поскольку не у всех есть возможность прийти на избирательные участки именно в воскресенье», - подчеркнул Олег Брячак. Из минусов многодневного голосования он отметил, что «сложнее найти наблюдателей, а сам процесс наблюдения обойдется дороже».

Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.