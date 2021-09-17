Политика

Главы районов присоединились к голосованию в областное Собрание и Госдуму. ФОТО

Главы районов Псковской области присоединились к голосованию в областное Собрание депутатов и Госдуму 17 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Сергей Михеев

Дмитрий Быстров

Сегодня на избирательные участки пришли глава Бежаницкого района Сергей Михеев (УИК №283) и глава Островского района Дмитрий Быстров (УИК №249).

В регионе продолжают активно голосовать представители старшего поколения. На избирательный участок №181 пришла 93-летняя женщина, на участок №288 — 87-летняя жительница села Кудеверь Бежаницкого района Екатерина Добрынских, на участок №220 — 73-летний избиратель.

Кроме того, на участки приходят семьи с детьми (УИК №№249, 354). Некоторые избиратели голосуют вместе с домашними питомцами (УИК №249).

Своим избирательным правом также воспользовались депутаты всех уровней и директора школ. Так, на избирательном участке №579 проголосовал депутат регионального парламента Валерий Василевский, а на участке №83 — директор псковской школы №12 Виктор Аксенов.

«Избиратели активно участвуют в голосовании, члены комиссии доброжелательны и внимательны. Голосование проходит при строгом соблюдении противоэпидемиологических мероприятий», - написал Виктор Аксенов в своем Instagram-аккаунте.

Работники избирательный комиссий также продолжают проводить выездное голосования во всех районах Псковской области.

Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый избиратель проходит термометрию и получает индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и сотрудники избиркомов.

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Напомним, сегодня в Псковской области стартовали выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание. Избиратели смогут голосовать в течение трех дней — 17, 18 или 19 сентября.

Сегодня, 17 сентября, в 8.00 открылись 609 избирательных участков. По состоянию на 8 утра 17 сентября в Псковской области зарегистрировано по федеральному округу 517 тыс. 3 избирателя, по выборам в Псковское областное Собрание депутатов - 514 тыс. 607 человек. Все избиратели имеют право принять участие в выборах.