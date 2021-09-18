Жители Псковской области с утра активно голосуют на выборах. ФОТО

Жители Псковской области продолжают активно голосовать на выборах сегодня, 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
УИК №354
Первые желающие сделать выбор уже успели посетить открывшиеся в 8.00 избирательные участки. К примеру, на участке №193 первым голосующим сегодня стал сотрудник полиции.
С голосования утро выходного дня начали и другие жители региона. На избирательных участках работа идет полным ходом.
УИК №181
УИК №59
Выразить свою гражданскую позицию приходят избиратели как почтенного возраста, так и молодежь. Так, на участке №220 проголосовала 82-летняя местная жительница. Еще две избирательницы 85 лет пришли отдать голос на участки №244 и №283.
Не остается в стороне и молодое поколение, некоторые голосуют впервые.
УИК №360
УИК №7
Во всех районах Псковской области работники избирательных комиссий продолжают проводить выездное голосование.
Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзор. Каждый избиратель проходит термометрию и получает индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и сотрудники избиркомов.