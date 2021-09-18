Политика

Жители Псковской области с утра активно голосуют на выборах. ФОТО

Жители Псковской области продолжают активно голосовать на выборах сегодня, 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

УИК №354

Первые желающие сделать выбор уже успели посетить открывшиеся в 8.00 избирательные участки. К примеру, на участке №193 первым голосующим сегодня стал сотрудник полиции.

С голосования утро выходного дня начали и другие жители региона. На избирательных участках работа идет полным ходом.

УИК №181

УИК №59

Выразить свою гражданскую позицию приходят избиратели как почтенного возраста, так и молодежь. Так, на участке №220 проголосовала 82-летняя местная жительница. Еще две избирательницы 85 лет пришли отдать голос на участки №244 и №283.

Не остается в стороне и молодое поколение, некоторые голосуют впервые.

УИК №360

УИК №7

Во всех районах Псковской области работники избирательных комиссий продолжают проводить выездное голосование.

Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзор. Каждый избиратель проходит термометрию и получает индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и сотрудники избиркомов.

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Напомним, голосование стартовало 17 сентября и продолжится до 20.00 19 сентября.