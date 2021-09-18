Наталья Горбачева: Центр общественного наблюдения за выборами поддерживает их прозрачность

Центр общественного наблюдения за выборами, расположенный в Пскове, поддерживает прозрачность выборов. Об этом сообщила председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева в информационном центре облизбиркома 18 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
«Центр наблюдения за выборами организован впервые, будет работать 72 часа. Наблюдение, действительно, очень серьезное. Работа центра состоялась, он поддерживает легитимность и прозрачность выборов», - отметила она. Наталья Горбачева обратила внимание, что на видеостене представлены 36 избирательных участков.
Кроме того, она прокомментировала состоявшуюся в Центре наблюдения встречу с иностранными экспертами из Германии, Испании и Новой Зеландии. «Им понравилась работа центра и сама структура», - сказала Наталья Горбачева.