Политика

Известные жители Псковской области сделали свой выбор 18 сентября. ФОТО

В Псковской области продолжаются выборы депутатов Госдумы и областного Собрания, и жители региона активно принимают участие во втором дне голосования. Среди избирателей можно увидеть и известных псковичей. Так, УИК №59 посетил заслуженный артист России, вокалист ансамбля русской музыки «Псков» Александр Либ.

На избирательном участке №283 проголосовал почетный гражданин Бежаницкого района Анатолий Трофимов.

В Центре технического творчества в Великих Луках свой выбор сделал профессиональный боксер, воспитанник СШОР «Экспресс», КСЕ «Отечество — Псковская область» Мухаммад Шехов.

Фото: портал «Луки.ру»

Также выездные комиссии продолжают посещать голосующих на дому, среди которых немало пожилых избирателей. Одной псковичке на фото исполнилось 90 лет, двум другим - 92 года.

УИК №370

УИК №193

УИК №364

Многие представители старшего поколения голосуют на участках. К примеру, 96-летняя женщина сделала свой выбор на избирательном участке №59.

Посещает УИКи и молодежь. Причем все впервые проголосовавшие получают памятные подарки.

УИК №244

УИК № 363

Как и в первый день выборов, некоторые приходят на участки с детьми.

УИК №334

УИК №240

Выборы проходят с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора. Каждый избиратель проходит термометрию и получает индивидуальный набор: маску, перчатки и одноразовую ручку. Средствами индивидуальной защиты обеспечены и сотрудники избиркомов.

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Напомним, голосование стартовало 17 сентября и продолжится до 20.00 19 сентября.